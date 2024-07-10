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رياضة

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

يستعد نادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بالدوري المصري في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري والمقرر لها غدا الخميس.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها غدا الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 للدوري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش فى التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك يعلن شفاء أحمد فتوح وجاهزيته لمباراة طلائع الجيش بالدوري

وانتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء امس الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك أحمد فتوح في التدريبات الجماعية، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في كاحل القدم، والتي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب مصر في التوقف الدولي الأخير.

كما انتظم سيف فاروق جعفر، ومحمد صلاح ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية.

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