الأربعاء 10 يوليو 2024
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حوادث

حملة أمنية في كفر الشيخ والبحيرة تضبط 34 عنصرا إجراميا بحوزتهم أسلحة ومخدرات

مداهمة أمنية
مداهمة أمنية

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، حملة أمنية استهدفت حائزى ومتجري المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود.

وأسفرت جهودها عن ضبط 6 قضايا ضُبط خلالهم 6 متهمين وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش و2 سلاح أبيض، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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كما شنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، حملة أمنية إستهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة البرلس.

وأسفرت جهودها عن ضبط 28 قضية ضُبط خلالهم 28 متهم وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة "حشيش - هيروين – شابو"  - عدد من الأقراص المخدرة – بندقية خرطوش – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات – 10 أسلحة بيضاء)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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