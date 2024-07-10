القبض على عاطل سرق حقيبة من مسجد بالأقصر
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، القبض على عاطل سرق حقيبة من داخل مسجد بالأقصر.
القبض على عاطل سرقة حقيبة من داخل مسجد بالأقصر
تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن سرقة حقيبة تحتوي على (جهاز "لاب توب" وهاتف محمول) خاصة بأحد الأشخاص من داخل مسجد بمحافظة الأقصر.
وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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