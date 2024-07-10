الزراعة تبحث وضع آليات تنظيم إقامة المسابقات الدولية للخيول

عقدت اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وإدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة ومدير الإدارة العامة لنادي اتحاد الشرطة الرياضي وأساتذة رعاية الخيول والأمراض المعدية بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة ومستشار مدير الأكاديمية العسكرية للفروسية ومربي الخيول (قطاع خاص) اجتماعا للاعداد والتجهيز ووضع اليات لتنظيم وتيسير اجراءات المسابقات الدولية للخيول في مصر تحت مظلة الاتحاد الدولي والمصري للفروسية بغرض المسابقات الرياضية ومسابقات الخيول العربية للجمال.

وأشار ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى أن الاجتماع أثمر عن وضع آليات لتنظيم وتجويد إقامة المسابقات الدولية للخيول في مصر وتماشيا مع الاتفاقات الدولية ودستور المنظمة العالمية لصحة الحيوان واتاحة الفرصة لمصر لاقامة هذه المسابقات بالتعاون مع الدول الراغبة في الاشتراك في هذه المسابقات بالإضافة إلى تنشيط السياحة الرياضية الخاصة بالفروسية وتنشيط التجارة البينية للخيول وإتاحة الفرصة لزيادة الاستثمارات في هذا المجال.

جدير بالذكر أن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) كانت قد أصدرت خلو مصر من مرض طاعون الخيل الأفريقي ويعد من أهم الإنجازات لوزارة الزراعة وأجهزتها ذات الصلة في هذا المجال ووضع مصر في مصاف الدول المتقدمة وريادة مصر للمنطقة العربية والأفريقية بالإضافة إلى خلو مصر من ثلاثة امراض اخري لتصبح مصر خالية من اربع امراض في الفصيلة الخيلية.