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أخبار مصر

"موثقي مصر" تكشف خطة وزير العدل الجديد بشأن منظومة الشهر العقاري

المستشار عدنان فنجري
المستشار عدنان فنجري وزير العدل، فيتو

تهتم القيادة السياسية بتطوير الشهر العقاري والتوثيق باعتباره أحد القطاعات الهامة التابعة لوزارة العدل والتي تقدم العديد من الخدمات الحيوية للمواطنين يوميا، والتوسـع فيهـا مكانـًا ونوعـًا. 

 

تطوير الشهر العقاري 

وتحرص وزارة العدل على زيادة واستحداث فروع الشهر العقارى والتوثيق المميكنة، وخدمات التوثيق والشهر العقاري الالكترونية، وتهيئة بيئة العمل المناسبة ورفع كفاءة المقرات. 

 

كما تهتم وزارة العدل  بالتسجيل العقاري، والتشـجيع علـى تسـجيل الملكيـات لمـا فـي ذلـك مـن تأميـن للملكيـة وزيــادة مــوارد الدولــة فــي ذات الوقــت، فضلًا عــن الإشراف علــى تنفيــذ إســتراتيجية التحــول الرقمــي وميكنــة جميــع الخدمـات المقدمـة للمواطنيـن بمكاتـب التوثيـق والشـهر العقـاري والسـجل العينـي لتضاهـي تلـك التـي تقدمهـا أكثـر الـدول تقدمـًا.

 

المستشار عدنان فنجري وزير العدل الجديد 

ويعتبر ملف تطوير الشهر العقاري أهم أولويات وزير العدل الجديد المستشار عدنان الفنجري، والذي سيعمل على استكمال الجهود المبذولة في تطوير هذا القطاع. 

 

"موثقي مصر": استكمال مسيرة تطوير الشهر العقاري 

وتقدم اتحاد موثقي مصر بالتهنئة للمستشار عدنان فنجري وزير العدل الجديد، لثقة القيادة السياسية وتولية حقيبة وزارة  العدل 

 

وأكد الاتحاد استكمال مسيرة تطوير منظومة العدالة المصرية بقيادة وزير العدل الجديد  كهدف قومي نحو تيسير إجراءات التقاضي والتسجيل العقاري والتوثيق بما يحقق العدالة الناجزة ورضا المواطن المصري وصولًا بمنظومة العدالة بكافة مكوناتها للمعايير الدولية بما يعكس دور وأهمية وطننا الحر مصر إقليميًّا ودوليًّا. 

 

وأشار الاتحاد إلى مواصلة العمل الجاد تحت قيادة وزارة العدل وبذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء، كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر الوفي من تقدم ورفعة وازدهار.

 

السيرة الذاتية للمستشار عدنان فنجري وزير العدل 

ولد المستشار عدنان فنجرى بمحافظة قنا عام 1953، وكان يشغل رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى منذ عام  2022 قبل توليه حقيبة الوزارة 

 

وتخرج المستشار عدنان الفنجرى من كلية الحقوق جامعة القاهرة وعين في النيابة العامة وبدأ في التدرج في سلك النيابة 

شغل  منصب رئيسا لمحكمة استئناف بني سويف، ورئيسًا محكمة استئناف أسيوط.

 

تم تعيينه نائبًا عامًا مساعدًا، كما تم ندبه مديرا للتفتيش القضائي للنيابة العامة منذ 2006 وحتى عام 2012.

 

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