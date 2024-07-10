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أخبار مصر

وزير الأوقاف يبحث مع سفيرة الإمارات كيفية الوجود الفاعل للمسلمين على السوشيال ميديا

وزير الأوقاف وسفيرة
وزير الأوقاف وسفيرة دولة الإمارات

استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف  السفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد عبد الباسط المرزوقي نائب رئيس البعثة.

وزير الأوقاف يستقبل سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ويستعرضان الفرص المتاحة وآفاق التعاون المشترك

وهنأت سعادة السفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية  الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فضيلته وزيرًا للأوقاف.

التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف الإماراتية

وتم استعراض الفرص المتاحة وآفاق التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف الإماراتية في البرامج العلمية والدعوية وفي الخبرات المتاحة في المجال الوقفي وتعظيم الاستفادة من الأوقاف، وفي الانطلاق نحو ترسيخ قيم التعارف بين الحضارات وتفعيل المشتركات العامة بين كافة الحضارات والثقافات، وكيفية الوجود الفاعل والإيجابي للمسلمين في عالم السوشيال ميديا وعالم الذكاء الاصطناعي وغيرها من الميادين، تمهيدا لوجود مزيد من برامج عمل مشتركة وفعالة وناجحة تدعم التعاون والأخوة الكاملة بين مصر والإمارات في ظل القيادتين الحكمتين للرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد حفظهما الله.

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