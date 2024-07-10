الأربعاء 10 يوليو 2024
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سياسة

هل يحق للزوجة طلب الطلاق من الزوج الهارب؟

الطلاق، فيتو
الطلاق، فيتو

نص قانون الأحوال الشخصية على آليات واضحة تفصل في طلب الزوجة الطلاق من زوجها المحبوس في السجن على ذمة قضايا. 

 

5 ضوابط تحكم طلب الطلاق حال حبس الزوج 

 

1- أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية سواء (السجن أو الحبس).

 

2- أن يكون الحكم نهائيا ولم يشترط فيه أن يكون باتا.

 

3-أن يكون الزوج بدأ تنفيذ العقوبة بالفعل، فالزوج الهارب من تنفيذ العقوبة أو الذي استشكل في الحكم ولم يتم حبسه أو دخل السجن لا ينطبق عليه النص.

 

4- أن تكون مدة العقوبة ثلاث سنوات فأكثر، فإذا حكم على الزوج في قضية بثلاث سنوات أو أكثر  يطبق النص، أما إذا حكم على الزوج في أكثر من قضية، فيطبق النص حال تعدد الجرائم، لكن لو كانت العقوبة شاملة أقل من ثلاث سنوات لا يطبق النص.

 

5- اشترط النص أن ترفع الدعوى بعد مضي سنة ميلادية كاملة تحتسب من بدء تنفيذ العقوبة وليس تاريخ النطق بالحكم، ولو جرى رفعها قبل المدة المحددة تقضي المحكمة بعدم القبول لرفعها قبل الآوان، ولا يجوز لزوجة المعتقل أو المحبوس احتياطيا طلب الطلاق، حيث اشترط القانون وجود حكم نهائي.

 

المستندات المطلوبة لإقامة الدعوى

 

 

1-وثيقة الزواج.

 

2- صورة رسمية من الحكم الجنائي.

 

 3-شهادة نهائية بالحكم.

 

4-شهادة من السجن بتنفيذ العقوبة وتاريخ بداية التنفيذ.

 

عن قانون الأحوال الشخصية 

 

طبقا لتعريف قانون الأحوال الشخصية هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.

 

وقديمًا لم يستخدم الفقهاء هذا المصطلح، وإنما كانوا يطلقون إِسمًا خاصًا على كُل موضوع يتعلق بالمبادئ الحكومية والأحكام الشاملة للأسرة، ككتاب والنكاح وكتاب المهر  وهكذا. 

 

والأحوال الشخصية توازي في المعنى الأحوال المدنية، ومحتوى قانون الأحوال الشخصية يمكن عرضه في ثلاث نقاط:

 

1. كل ما يتعلق بالزواج وأحكامه وما يترتب عليه من مهر ومسكن ونفقة ونسب وأحكام الأهليـــة والحجر والوصايا وأنواعها.

 

2. كل ما يتعلق بالطلاق وأحكامه وآثاره من نفقة وعدة وغيرها.

 

3. كل ما يتعلق بأحكام الإرث , وفي الفقه يطلق عليه أحكام الفرائض

 

 

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