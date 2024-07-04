عرض ومناقشة فيلم "صالة المدرسين" في مكتبة مصر الجديدة العامة، غدا

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، إحدى المنصات الثقافية التابعة لجمعية مصر الجديدة، فى الساعة 5 من مساء غد الجمعة عرض ومناقشة الفيلم الفرنسي " صالة المدرسين "، مناقشة وتعليق الفنان الدكتور سامح توفيق ، والناقد الفني أحمد العرابي.

الفيلم الفرنسي "صالة المدرسين "

قال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن عرض ومناقشة الفيلم يأتى في إطار البرنامج الثقافى والأدبى والفنى التى تطلقه جمعية مصر الجديدة في كافة المنصات الإبداعية والثقافية التابعة للجمعية، والتى تهدف إلى تنمية الفكر والإبداع التى توجه لكافة أطياف المجتمع مساهمة في تكوين الإنسان المصرى على أسس منهجية سليمة ليشارك في التنمية المستدامة.

فيلم «صالة المدرسين» The Teachers' Lounge من إخراج إيلكر ساتاك الذى شارك فى كتابته مع يوهانس دنكر، وبطولة ليونى بينيش، وايفا لوبو ومايكل كلامر، وتدور أحداثه حول المعلمة المثالية كارلا نواك، التى تحاول حل سلسلة من السرقات فى مدرستها، حيث تقول كارلا فى مقابلة مع صحيفة المدرسة: «ما يحدث فى غرفة المدرسين يبقى فى غرفة المدرسين.. حتى لو كان هذا مجرد أمنيات فى هذه المرحلة»، فى الفيلم كارلا تبدو ملتزمة بتدريس الرياضيات والتربية البدنية لفصلها من طلاب الصف السابع، وتسير الأمور على ما يرام وهى قادرة على تحفيز هؤلاء المراهقين، ثم تحدث سلسلة من السرقات فى المدرسة وسرعان ما يتم الاشتباه فى أحد طلابها.

وتقرر كارلا الوصول إلى جوهر الأمر بنفسها، لكن حل القضية ليس سهلا ولها تداعيات وسرعان ما تم انتقاد كارلا باعتبارها مثالية من قبل بقية الموظفين، وتجد نفسها مضطرة للرد على الآباء الغاضبين والتوسط بين الطلاب المتخاصمين، وكلما حاولت القيام بكل شيء بشكل صحيح، كلما تم دفعها هى والآخرين إلى أقصى الحدود، ويفقد النظام المدرسى برمته توازنه.