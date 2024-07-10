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أخبار مصر

وزير العدل يبحث مع الأمم المتحدة التعاون في مكافحة المخدرات والجريمة

وزير العدل والدكتورة
وزير العدل والدكتورة غادة والي

استقبل   المستشار عدنان فنجري وزير العدل،  اليوم الاربعاء، الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة.

 وحضر اللقاء كل من كرستينا البرتين الممثل الاقليمي بالمكتب، والمستشار إيهاب المنباوي خبير العدالة الجنائية بالمكتب.

 وفي مستهل اللقاء رحب وزير العدل بالدكتورة غادة والي والوفد المرافق لها، مُشيدًا بالتعاون المشترك بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة.

وأكد الوزير استمرار هذا التعاون في المجالات ذات الصلة.

 من جانبها هنأت الدكتورة غادة والي، وزير العدل، بمناسبة توليه منصبه الوزاري متمنية له التوفيق، واستعرضت نشاط المكتب ودوره في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات والفساد، فضلًا عن دور المكتب في مساعدة الدول في بناء القدرات ودعم المرأة وبرامج رفع الوعي العام ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وأبدت استعداد المكتب للتعاون مع وزارة العدل.

 

 

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الدكتورة غادة والي الهجرة غير الشرعية العدالة الجنائية المستشار عدنان فنجري وزير العدل مكافحة المخدرات

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