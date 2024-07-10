مصرع محامية دهسا أسفل عجلات قطار في ميت غمر بالدقهلية

لقيت محامية مصرعها دهسا أسفل عجلات قطار ميت غمر - الزقازيق أمام موقف العاشر أثناء عبورها المزلقان للذهاب للمحكمة.

مصرع محامية على شريط القطر بميت غمر

تلقت الأجهزة الامنية بالدقهلية بقيادة اللواء مروان حبيب مدير الأمن إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع محامية على مزلقان ميت غمر.

تحرك أمني وإسعاف لموقع الحادث



وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف وبالفحص تبين أن المحامية كانت ذاهبة إلى المحكمة، وأثناء مرورها من على شريط القطار وهى مسرعة دهسها القطار مما أدى إلى وفاتها في الحال.

محضر للعرض على النيابة

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات