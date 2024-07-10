المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة سرقة سيارة بالدقي

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانته بالشروع في سرقة سيارة بمنطقة الدقي.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 9324 لسنة 2023 جنايات الدقي للمتهم "محمود. ا"، 46 سنة، عاطل أنه في يوم 26 يوليو 2023 بدائرة قسم شرطة الدقي شرع في سرقة سيارة مملوكة للمجني عليه "عمرو. ن"، بأن ترقب فرصة مُغادرة المجني عليه سالف الذكر للسيارة، وعندما ترك المجني عليه السيارة لشراء بعض احتياجاته من أحد المحلات، دلف إلى السيارة وهم باقتيادها قاصدًا الاستيلاء عليها مستخدمًا سلاحًا أبيض "سكين" مشهرًا إياه بوجه فتاتين كانتا يستقلان السيارة.

وتابعت التحقيقات أن الجريمة خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو تجمع الأهالي لتلبية استغاثة وصرخات الفتاتين اللتان تواجدا داخل السيارة وقت تنفيذ مخطط المتهم بالسرقة، وتمكن الأهالي من ضبط المتهم لحين حضور رجال الأمن.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أحرز سلاح أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني وبدون ضرورة مهنية أو حرفية.