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حوادث

حبس سائق طعن زميله بسبب أولوية تحميل الركاب في الدقي

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

 أمرت نيابة الجيزة بحبس سائق طعن زميله بطعنة نافذة في الصدر داخل موقف سيارات الأجرة بمنطقة الدقي، بسبب أولوية تحميل الركاب.

 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابساته، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

 

إصابة سائق بسبب أولوية الركوب

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة يفيد فيه بتلقيه بلاغا من المستشفى بوصول “يوسف. ع” (22 عامًا) مصاب بطعنة نافذة بالصدر.


وانتقل المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين أن زميل السائق الضحية في الموقف ويدعى “محمد. ر” (50 عامًا) هو الذي طعنه في صدره بسلاح أبيض (كاتر) كان بحوزته، بسبب أولوية تحميل الركاب، وأُلقي القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

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