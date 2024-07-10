وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: تمويلات إضافية للقطاع الخاص الفترة المقبلة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الهدف من دمج وزارتي التخطيط، والتعاون الدولي، تحقيق التكامل فيما يخص المناخ الاستثماري.

مناقشة برنامج الحكومة في مجلس النواب

جاء ذلك في كلمتها أمام الاجتماع الأول للجنة الخاصة دراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.

بناء الإنسان جزء من برنامج الحكومة

وأشارت إلى أن بناء الإنسان جزء من برنامج الحكومة الذى يرتكز على رؤية 2030.

ترشيد الإنفاق الاستثماري

وشددت على ضرورة الترشيد في الإنفاق الاستثماري، بالتعاون مع مجلس النواب بلجانه المختلفة حتى يتم الوصول إلى معدلات تضخم ومستهدفات مالية مناسبة.

تمويلات إضافية للقطاع الخاص

وأشارت إلى وجود تمويلات إضافية للقطاع الخاص في الفترة المقبلة وتنمية الموارد الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.



فيما أكد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن الحكومة مهتمة بتنفيذ الأولويات، مشيدا بتصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول أزمة الكهرباء، والتعامل الإيجابي للحكومة مع هذه الأزمة.



وشدد على أهمية وجود دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأعلن الوزير، أنه سيتم تطبيق تعديلات قانون المالية العامة الاخيرة.

وقال: الحكومة لديها تحديات كبيرة، وسيتم العمل على مواجهتها بالتعاون مع مجلس النواب، وهو ما سينعكس بالتحسن على المواطن ومستوى الاقتصاد والاستثمار من خلال مساندة وزارة المالية لكل الوزارات والقطاعات.

وبدأت اليوم اجتماعات اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، بحضور الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور حسن الخطيب، الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

مشاركة الوزراء في مناقشة برنامج الحكومة الجديدة

كما يشارك في اجتماع مناقشة برنامج الحكومة الجديدة اليوم، وزراء العدل، الأوقاف، والثقافة، للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة.

اجتماعات مناقشة برنامج الحكومة حتى الاثنين المقبل

وأوضح رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة، أن الاجتماعات تستمر حتى يوم الاثنين المقبل، بواقع اجتماعين كل يوم، بما في ذلك أيام الجمعة والسبت.

دعوة جميع الوزراء لاجتماعات مناقشات برنامج الحكومة

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أنه يتم دعوة الوزراء في الحكومة الجديدة تباعا، على أن يكون هناك اجتماع واحد يوم الجمعة المقبل.