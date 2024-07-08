التعليم تستعد لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024

نتيجة الدبلومات الفنية 2024، يبحث عدد كبير من أولياء أمور وطلاب الدبلومات الفنية 2024، عبر محركات البحث المختلفة عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تستعد حاليا لاعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2024، من الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، حيث تعمل الوزارة حاليا على تجميع نتيجة الدبلومات الفنية 2024.

وأضاف أنه من المقرر الإعلان عن النتيجة فور الاعتماد من الوزير خلال هذا الأسبوع، لافتة إلى أنه من المقرر إعلان العشر الأوائل خلال ساعات.

كنترولات الدبلومات الفنية 2024

وأوضح أنه تعمل كنترولات الدبلومات الفنية 2024 على الانتهاء من تصحيح كراسات إجابة امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ومراجعة ورصد الدرجات، موضحة أنه لم يتم تحديد موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024 حتى الآن.

وأكد أنه من المقرر أن تعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 خلال الأيام المقبلة بعد تجهيز النتيجة وتحديد أوائل الدبلومات الفنية 2024 بشكل نهائي.

وانتهت الخميس 27 يونيو امتحانات شهادة الدبومات الفنية 2024، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية انتهت الخميس 27 يونيو مع استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل كنترولات الدبلومات الفنية، استعدادا لإعلان نتيجة الدبومات الفنية 2024 خلال الأيام المقبلة.