بدء المباحثات المشتركة بين السودان وإثيوبيا (صور)
بدأت اليوم بقصر الضيافة ببورتسودان جلسة المباحثات المشتركة بين السودان وإثيوبيا، حيث ترأس الجانب السوداني رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، فيما ترأس الجانب الإثيوبي، رئيس الوزراء آبي أحمد.
المباحثات المشتركة بين السودان وإثيوبيا
ورحب رئيس مجلس السيادة السوداني بزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي والوفد المرافق له مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأديس أبابا.
وأشار رئيس مجلس السيادة خلال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى الروابط التاريخية والثقافية بين الشعبين الشقيقين.
من جانبه أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي عن سعادته بزيارة السودان مبينًا ان بلاده تنظر بعين الاعتبار لعلاقتها مع السودان، مشيرًا لعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وركزت المباحثات بين الجانبين على ضرورة ترقية وتطوير التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
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