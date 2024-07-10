إي إف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة استحواذ «إليكترا» على حصة في «السويدي إلكتريك»

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة إي إف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة استحواذ «إليكترا إنفستمنت هولدينج» على حصة 19.98% في شركة السويدي إلكتريك، الشركة الرائدة في انتاج وتقديم حلول الطاقة والبنية الأساسية المتكاملة، وذلك في صفقة تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 449 مليون دولار أمريكي. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد للصفقة لصالح شركة «إليكترا إنفستمنت هولدينج».

عرض شراء اختياري للاستحواذ على حصة 24.5% من أسهم شركة «السويدي اليكتريك»

وبموجب هذه الصفقة، قامت «إليكترا إنفستمنت هولدينج» بتقديم عرض شراء اختياري للاستحواذ على حصة 24.5% من أسهم شركة «السويدي اليكتريك» وبقيمة 1.05 دولار للسهم، والذي تم الاستجابة له بنجاح وأثمر عن استحواذ شركة «إليكترا» على 19.98% من إجمالي أسهم شركة «السويدي إلكتريك»، لتنضم إلى كبرى الصفقات التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال العام الجاري.



وفي هذا السياق، أعلن ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بنجاح إي اف چي هيرميس في إتمام هذه الصفقة، والتي تعد واحدة من كبرى صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الدمج والاستحواذ في السوق المصري والمنطقة خلال العام الجاري وهي امتداد لمجموعة من أبرز الصفقات التي نجحت الشركة في إتمامها في الأسواق الإقليمية على مدار التسعة أشهر الماضية بقيمة إجمالية تجاوزت 2.4 مليار دولار أمريكي والتي تضمنت صفقة استحواذ شركة «أيكون»، الذراع الفندقي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، على 7 فنادق تاريخية في مصر، وصفقة زيادة رأس المال في شركة «أيكون» لصالح شركة القابضة ADQ ومجموعة «أدنيك»، وكذلك صفقة استحواذ جلوبال للاستثمار القابضة على حصة 30% في شركة الشرقية للدخان.

وأشار العيوطي إلى أن الصفقات التي نجحت الشركة في إتمامها مؤخرًا، إلى جانب هذه الصفقة، تعكس رغبة المستثمرين للاستحواذ على كبرى الشركات والمؤسسات الرائدة في السوق، مشددّا على أنها تؤكد على القدرات الكبيرة التي ينفرد بها فريق العمل في إتمام كبرى الصفقات، والتزامه المتجدد نحو تعزيز آفاق النمو الاقتصادي في المنطقة بوجه عام.

وتأسست "السويدي إلكتريك" عام 1997 في مصر، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحوّلات والقواطع الكهربائية ومستلزمات الوصلات، وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء. وقد ساهمت السويدي إلكتريك في التخفيف من التحديات الاقتصادية التي يشهدها السوق المحلي، وذلك بفضل الانتشار الواسع لأسواقها في العديد من الدول حول العالم، والذي يشمل أكثر من 70 دولة، إلى جانب إنتاجها المتزايد في شبكة فروعها خارج السوق المصري، مثل المملكة العربية السعودية والجزائر.

جدير بالذكر أن هذه الصفقة تأتي في إطار سلسلة من كبرى صفقات الدمج والاستحواذ الناجحة التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمامها مؤخرًا، ومن بينها إتمام الخدمات الاستشارية لصالح لمجموعة طلعت مصطفى القابضة في صفقة ستشهد عند الإتمام حصول القابضة ADQ ومجموعة أدنيك على حصة 40.5٪ في شركة «أيكون»، الذراع الفندقي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، للاستحواذ على 51% في محفظة تضم 7 فنادق تاريخية بقيمة إجمالية 800 مليون دولار أمريكي.

كما نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لصالح شركة «جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة» الإماراتية والتي تتضمن صفقة بيع 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، في صفقة بلغت قيمتها 625 مليون دولار، بالإضافة إلى صفقة استحواذ مستشفى «كينجز كوليدج» في دبي، واستحواذ «كازيون» على حصة في شركة «الدكان» السعودية، وصفقة بيع حصة 55% من شركة «ڤودافون» مصر لصالح مجموعة «ڤوداكوم» العالمية بقيمة 2.7 مليار يورو.

ونجح القطاع في إتمام صفقة بيع حصة 60% من شركة الأغذية الصحية المصرية أبو عوف لصالح «مجموعة أغذية» الإماراتية فضلًا عن استحواذها على حصة غير مباشرة بنسبة 100% في شركة «بي إم بي» الرائدة في قطاع الأغذية الصحية بدولة الإمارات.

ونجحت الشركة في إتمام صفقة استحواذ شركة «الدار» العقارية على حصة بنسبة 85.52% من شركة «سوديك للتطوير العقاري» المصرية بقيمة 388 مليون دولار، وإتمام الخدمات الاستشارية لصفقة استحواذ «موانئ أبوظبي» على حصة 70% في «ترانسمار» بقيمة 140 مليون دولار، وصفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة بنسبة 33.4% شركة بي تك التي تعمل في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونية بقيمة 150 مليون دولار، بالإضافة إلى صفقة استحواذ بنك أبوظبي الأول على 100% من بنك عودة مصر، فضلًا عن بيع حصة بنسبة 51% من شركة عيادات «المسواك» لطب الأسنان بقيمة 530 مليون دولار لصالح شركة الخليج للاستثمار الإسلامي ومقرها دبي.

بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة إي اف چي هيرميس بدور السمسار الأوحد لصالح شركة «إليكترا إنفستمنت هولدينج».