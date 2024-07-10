الأربعاء 10 يوليو 2024
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رياضة

طائرة مصر في باريس، مشاركة من أجل إنجاز تاريخي (تقرير)

منتخب الكرة الطائرة،
منتخب الكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، يستعد المنتخب الوطني للكرة الطائرة رجال بقيادة مديره الفني فرناندو مونزو، للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس بالعاصمة الفرنسية باريس.

مشاركة من أجل كتابة التاريخ

ويبحث منتخب مصر عن مشاركة تاريخية في الظهور السادس بالأولمبياد بعدما اكتفى بالتمثيل المشرف في المرات السابقة، حيث كان أول ظهور أولمبي في دورة مونتريال 1976 وهي مشاركة لم تكتمل.

وغاب منتخب الكرة الطائرة عن المشاركة في أولمبياد موسكو 1980، وعاد مجددا ليسجل ظهوره الثاني في أولمبياد لوس أنجلوس 1984، وأسفرت القرعة حينها عن وقوعه في مجموعة تضم منتخبات كندا وإيطاليا واليابان والصين.

واحتل منتخبنا المركز الأخير في ترتيب المجموعة بـ4 هزائم، ليواجه المنتخب التونسي في مباراة تحديد المركزين الـ9 والـ10، وهي المواجهة التي خسرها أيضا بنتيجة (2-3) لينهي مشاركته محتلا المركز الأخير.

تاريخ مشاركات منتخب الكرة الطائرة

وعاد منتخبنا للغياب مجددا ولكن هذه المرة كان الغياب عن 3 دورات أولمبية متتالية، إلى أن سجل ظهوره الثالث في أولمبياد سيدني 2000، وأوقعته القرعة في مجموعة تضم منتخبات البرازيل وهولندا وكوبا وأستراليا وإسبانيا، وفشل في تحقيق أي فوز خلال مبارياته الـ5، ليحتل المركز الـ12 والأخير في الترتيب العام.

وجاءت الظهور الـ4 لمنتخبنا في أولمبياد بكين 2008، وجاءت قرعته في مجموعة تضم منتخبات البرازيل وروسيا وبولندا وصربيا وألمانيا، وكالعادة لم يحقق منتخبنا أي فوز في دور المجموعات، ليحتل المركز الأخير.

وفي أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، كان منتخبنا الوطني على موعد مع أفضل مشاركاته الأولمبية، بعد أن أوقعته القرعة في مجموعة تضم  منتخبات الأرجنتين وبولندا وروسيا وإيران وكوبا، وحقق الفراعنة فوزهم الأول تاريخيا أمام منتخب كوبا بثلاثة أشواط نظيفة، وهو الفوز الذي وضع منتخبنا في المركز الـ9 بالترتيب العام.

مجموعة مصر في أولمبياد باريس

ويستعد المنتخب لخوض رحلة وتجربة أولمبية جديدة في أولمبياد باريس 2024، حيث أوقعته القرعة في مجموعة قوية وصفها البعض بمجموعة الموت، تضم منتخبات بولندا وإيطاليا والبرازيل، ليجد نفسه أمام مهمة مستحيلة يواجه خلالها منتخبات اعتادوا على حصد الألقاب الأولمبية والعالمية.

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