الأربعاء 10 يوليو 2024
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سياسة

قرارات مجلس أمناء الحركة المدنية، أبرزها الاستعداد لانتخابات البرلمان

احزاب الحركة المدنية،فيتو
احزاب الحركة المدنية،فيتو

عقد  مجلس أمناء الحركة المدنية، برئاسة جميلة اسماعيل رئيس حزب الدستور وعضو أحزاب الحركة المدنية اجتماع مجلس أمناء الحركة في مقر الحركة المؤقت بميدان طلعت حرب، لمناقشة خطة عمل الحركة المدنية خلال المرحلة المقبلة  وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية القادمة إلى  جانب عدد من الأمور التنظيمية. 

المشاركون باجتماع مجلس أمناء الحركة المدنية 

وشارك فى الاجتماع كلا من  كل من رئيس حزب المحافظين، المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب التحالف الشعبي، مدحت الزاهد، والقائم بأعمال رئيس حزب الكرامة، سيد الطوخي، والمهندس أكرم إسماعيل، القيادي والعضو المؤسس بحزب العيش والحرية (تحت التأسيس). ومن الشخصيات العامة المؤسسة للحركة، حضر كل من الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وطلعت خليل، النائب البرلماني السابق ورئيس هيئة التحالفات السياسية بحزب المحافظين.

واتفق الحاضرون بالاجتماع على عدد من القرارات  التالية:
 أولًا، طرح استمارة الترشح للاستحقاقات الانتخابية القادمة باسم الحركة المدنية الديمقراطية ونشرها من جانب أحزاب الحركة في القاهرة ومحافظات مصر وعلى حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالحركة وأحزابها وشخصياتها استعدادًا للانتخابات البرلمانية القادمة.

ثانيًا، تشكيل لجنة لوضع آليات خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة برئاسة الأستاذ طلعت خليل، النائب البرلماني السابق ورئيس هيئة التحالفات الانتخابية بحزب المحافظين.

ثالثًا، يتولى الأستاذ وليد العماري، المحامي والمتحدث الرسمي لحزب الدستور، مهمة المتحدث الإعلامي للحركة وتشكيل لجنة إعلامية للحركة بمشاركة مسؤولي الإعلام في أحزاب الحركة المدنية.

رابعًا، يتولى الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو المجلس التنفيذى السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والقيادي بحزب التحالف الشعبى، مهمة التنسيق لإعداد مشروع البرنامج الانتخابي للحركة المدنية استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة.

خامسًا، تشكيل لجنة للرد على بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس الوزراء أمام مجلس النواب في جلسة الإثنين ٨ يوليو بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة. تم الاتفاق على أن يتم تسليم البيان ونشره بعد الانتهاء من إعداده من جانب اللجنة المشكلة من كل من  إلهامي ميرغني، والدكتور مصطفى كامل السيد، وطلعت خليل، وبعد العرض على مجلس أمناء الحركة المدنية.

سادسًا، استكمال مشروع هيكلة الحركة المدنية ومجلس أمناء الحركة وضم شخصيات سياسية وشباب ونساء وأحزاب الحركة على خلفية وثيقة التأسيس وميثاق العمل بها.

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