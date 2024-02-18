خالد داود يعلن انتهاء مهمته كمتحدث إعلامي باسم الحركة المدنية الديمقراطية

الحركة المدنية، أعلن الصحفي خالد داود القيادي بالحزب المصرى الديمقراطى أنه قرر عدم استكمال مهمته كمتحدث إعلامي باسم الحركة المدنية الديمقراطية، وذلك لرغبته التركيز في الفترة المقبلة على حياته المهنية والشخصية.

الحركة تحالف سياسي متنوع للأحزاب

وأضاف داود أنه سيواصل حضور اجتماعات الأمانة العامة للحركة المدنية كأحد الشخصيات العامة المؤسسة للحركة وبصفته الرئيس السابق لحزبي الدستور.



وأعرب داود عن شكره للسيدات والسادة أعضاء الأمانة العامة للحركة المدنية التي تمنى أن تواصل لعب دورها الهام كتحالف سياسي متنوع لأحزاب المعارضة يجمع بينها المطالبة بإصلاحات سياسية عاجلة من أجل فتح المجال العام وترسيخ حق المصريين في التعبير عن آرائهم بحرية وانتخاب ممثليهم لكي يمارسوا دورهم المطلوب في الرقابة على أداء الحكومة ومحاسبتها والمساهمة في تحديد أولويات الإنفاق العام بما يخدم مصالح غالبية المواطنين.

Advertisements

أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم تحالف من 15 حزبا سياسيا، بيانا اليوم السبت، تنتقد فيه آليات تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية الحالية، التي يتوقع تعميقها في ظل السياسات الاقتصادية الحالية.



وذكر البيان أنه منذ انتهاء الانتخابات الرئاسية 2024، بدأ النظام بسرعة شديدة في مواصلة؛ والإسراع بإقرار سياسات اقتصادية تضر ببلادنا ضررًا بالغًا، وتُنذر بتعميق أزمتنا الاقتصادية، وزيادة مُعَدَّلات الفقر، ومُضاعفة مُعاناة الشعب المصري، وخسارة أفضل مُقوماتنا الاقتصادية ومنحها للأجانب بمُقابل متواضع.

وكشف البيان أنه خلال أقل من أسبوعين رفعت الحكومة أسعار الكهرباء؛ وتذاكر المترو؛ والقطارات؛ والاتصالات الأرضية؛ والمحمول؛ ورسوم الإنترنت، كل هذا بنسب تتراوح بين 10- 25%، ومن المرتقب وفق التوقعات رفع أسعار البنزين والوقود مُجَدَّدًا، مع أن آخر زيادة لها وقعت في نوفمبر الماضي.