تنسيق الجامعات 2024، تعرف على معهد إدارة المستشفيات واقتصاديات الصحة بكلية التجارة جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان، أن معهد إدارة المستشفيات واقتصاديات الصحة يقدم مجموعة متنوعة من برامج الدراسات العليا في مجالات حيوية تلبي احتياجات سوق العمل في مصر والدول العربية والأفريقية.

معهد إدارة المستشفيات واقتصاديات الصحة كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان

ويقدم المعهد درجات علمية على مستوى الدبلوم والماجستير والدكتوراه في تخصصات إدارة المستشفيات واقتصاديات الصحة ونظم المعلومات الصحية. تعتمد الدراسة على نظام الساعات المعتمدة، حيث يتطلب الحصول على الدبلوم اجتياز 30 ساعة معتمدة، بينما يتطلب الماجستير الأكاديمي 54 ساعة والمهني 42 ساعة.

تخصصات معهد إدارة المستشفيات واقتصاديات الصحة جامعة حلوان



يقدم معهد إدارة المستشفيات واقتصاديات الصحة مجموعة من الدرجات العلمية الفريدة من نوعها، حيث أنها تعتمد على مجالات تخصصية يحتاجها سوق العمل فى مصر والدول العربية والأفريقية، وبالتالى يقدم المعهد التخصصات التالية:



1- دبلوم الدراسات العليا فى إدارة المستشفيات

2- دبلوم الدراسات العليا فى اقتصاديات الصحة

3- دبلوم الدراسات العليا فى نظم المعلومات الصحية

4- ماجستير أكاديمى فى إدارة المستشفيات

5- ماجستير أكاديمى فى اقتصاديات الصحة

6- ماجستير أكاديمى فى نظم المعلومات الصحية

7- ماجستير مهنى فى إدارة المستشفيات

8- ماجستير مهنى فى اقتصاديات الصحة

9- ماجستير مهنى فى نظم المعلومات الصحية

10- دكتوراه فى إدارة المستشفيات

11- دكتوراه فى اقتصاديات الصحة

12- دكتوراه فى نظم المعلومات الصحية

13- متطلبات الالتحاق بالبرنامج

هذا يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى من الجامعات المصرية أو المعاهد العليا المعترف بها فى مختلف التخصصات أو بكالوريوس العلوم العسكرية، وتقتصر الدراسة بالمعهد على مستوى الدراسات العليا بعد مرحلة البكالوريوس.

بالنسبة لمرحلة الدبلوم، يشترط لقيد الطالب، أن يكون حاصلًا على الدرجة الجامعية الأولى، وأن يكون له خبرة عملية لمدة لا تقل عن عامين.

وبالنسبة لمرحلة الماجستير، يشترط لقيد الطالب: أن يكون حاصلًا على دبلوم الدراسات العليا الذى يمنحه المعهد فى مجال التخصص بتقدير جيد على الأقل فى حالة الماجستير المهنى، أن يكون حاصلًا على دبلوم الدراسات العليا التي يمنحها المعهد فى مجال التخصص بتقدير جيد على الأقل مسبوقًا ببكالوريوس التجارة أو ما يعادلها فى حالة الماجستير الأكاديمى، كما يشترط أن يستوفى مستوى اللغة الانجليزية الذى تقرره الجامعة.

وبالنسبة لمرحلة الدكتوراه: يشترط لقيد الطالب لدرجة دكتوراه الفلسفة فى التخصص فى معهد إدارة المستشفيات واقتصاديات الصحة ما يلى، أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير الأكاديمية التى يمنحها المعهد فى نفس التخصص أو أى درجة معادلة لها بشرط أن يكون معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، أو الحصول على لدرجة الماجستير المهنية بعد إعداد رسالة علمية فى مجال التخصص ودراسة المواد التكميلية على مستوى البكالوريوس التى تقررها لجنة المعادلات فى المجلس الأعلى للجامعات، وأن يستوفى المستوى اللغوى ومستوى الحاسب الألى وفقًا لقواعد الجامعة.

