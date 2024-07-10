الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تنسيق الجامعات 2024، تعرف على معهد إدارة المستشفيات واقتصاديات الصحة بكلية التجارة جامعة حلوان

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

أعلنت جامعة حلوان، أن معهد إدارة المستشفيات واقتصاديات الصحة يقدم  مجموعة متنوعة من برامج الدراسات العليا في مجالات حيوية تلبي احتياجات سوق العمل في مصر والدول العربية والأفريقية.

معهد إدارة المستشفيات واقتصاديات الصحة كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان

ويقدم المعهد درجات علمية على مستوى الدبلوم والماجستير والدكتوراه في تخصصات إدارة المستشفيات واقتصاديات الصحة ونظم المعلومات الصحية. تعتمد الدراسة على نظام الساعات المعتمدة، حيث يتطلب الحصول على الدبلوم اجتياز 30 ساعة معتمدة، بينما يتطلب الماجستير الأكاديمي 54 ساعة والمهني 42 ساعة.

تخصصات معهد إدارة المستشفيات واقتصاديات الصحة جامعة حلوان


يقدم معهد إدارة المستشفيات واقتصاديات الصحة مجموعة من الدرجات العلمية الفريدة من نوعها، حيث أنها تعتمد على مجالات تخصصية يحتاجها سوق العمل فى مصر والدول العربية والأفريقية، وبالتالى يقدم المعهد التخصصات التالية:

txt

لطلاب الثانوية العامة، تعرف على برنامج الترجمة الفورية بكلية الآداب جامعة حلوان

txt

قنديل يترأس اجتماع مجلس إدارة نادي جامعة حلوان لمناقشة خطط التطوير


1- دبلوم الدراسات العليا فى إدارة المستشفيات
2- دبلوم الدراسات العليا فى اقتصاديات الصحة
3- دبلوم الدراسات العليا فى نظم المعلومات الصحية
4- ماجستير أكاديمى فى إدارة المستشفيات
5- ماجستير أكاديمى فى اقتصاديات الصحة
6- ماجستير أكاديمى فى نظم المعلومات الصحية
7- ماجستير مهنى فى إدارة المستشفيات
8- ماجستير مهنى فى اقتصاديات الصحة
9- ماجستير مهنى فى نظم المعلومات الصحية
10- دكتوراه فى إدارة المستشفيات
11- دكتوراه فى اقتصاديات الصحة
12- دكتوراه فى نظم المعلومات الصحية
13- متطلبات الالتحاق بالبرنامج

هذا يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى من الجامعات المصرية أو المعاهد العليا المعترف بها فى مختلف التخصصات أو بكالوريوس العلوم العسكرية، وتقتصر الدراسة بالمعهد على مستوى الدراسات العليا بعد مرحلة البكالوريوس.
بالنسبة لمرحلة الدبلوم، يشترط لقيد الطالب،  أن يكون حاصلًا على الدرجة الجامعية الأولى، وأن يكون له خبرة عملية لمدة لا تقل عن عامين.

وبالنسبة لمرحلة الماجستير، يشترط لقيد الطالب: أن يكون حاصلًا على دبلوم الدراسات العليا الذى يمنحه المعهد فى مجال التخصص بتقدير جيد على الأقل فى حالة الماجستير المهنى،  أن يكون حاصلًا على دبلوم الدراسات العليا التي يمنحها المعهد فى مجال التخصص بتقدير جيد على الأقل مسبوقًا ببكالوريوس التجارة أو ما يعادلها فى حالة الماجستير الأكاديمى، كما يشترط أن يستوفى مستوى اللغة الانجليزية الذى تقرره الجامعة.

وبالنسبة لمرحلة الدكتوراه: يشترط لقيد الطالب لدرجة دكتوراه الفلسفة فى التخصص فى معهد إدارة المستشفيات واقتصاديات الصحة ما يلى، أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير الأكاديمية التى يمنحها المعهد فى نفس التخصص أو أى درجة معادلة لها بشرط أن يكون معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات،  أو الحصول على لدرجة الماجستير المهنية بعد إعداد رسالة علمية فى مجال التخصص ودراسة المواد التكميلية على مستوى البكالوريوس التى تقررها لجنة المعادلات فى المجلس الأعلى للجامعات، وأن يستوفى المستوى اللغوى ومستوى الحاسب الألى وفقًا لقواعد الجامعة.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

معهد إدارة المستشفيات واقتصاديات الصحة جامعة حلوان كلية التجارة وإدارة الأعمال كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان

الأكثر قراءة

الكاف يحدد مكان وموعد السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

الكهرباء تفسر أسباب وقف العمل بجداول تخفيف الأحمال في المحافظات

شيخ الأزهر: أتمنى ترك كرسي المشيخة والجلوس على حصير لتعليم التلاميذ القرآن (فيديو)

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، الرابط الرسمي لإعلانها

بعد تداول تصميم مقترح له، ساويرس عن الباسبور المصري: أي حاجة أحسن، والحالي يحزن

الأهلي يعرض تعديل عقد عبد المنعم وموقف غريب من اللاعب

حقيقة استبعاد كهرباء من قائمة كولر أمام بيراميدز

أسعار الدواجن اليوم، انخفاض جديد في سعر الفراخ البيضاء بالأسواق

منوعات

المزيد

كنزة لايلي تفوز بجائزة ملكة جمال الذكاء الصناعي

سيتسبب بتوقف حركة المرور، حفل زفاف ضخم لابن أغنى رجل في آسيا

عمرها 97 عاما، قاضية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل

نقابة عمّال سامسونج في كوريا الجنوبية تعلن "إضرابًا مفتوحًا" عن العمل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء ببداية التعاملات

تعرف على سعر السكر اليوم الاربعاء

تعرف على أسعار القصدير اليوم الاربعاء

مواعيد وأماكن سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024

المزيد
ads

انفوجراف

تأسس لمواجهة الاتحاد السوفييتي ويضم 3.5 مليون جندي.. مراحل تطور حلف الناتو (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما سبب تسمية شهر “المُحَرَّم” بهذا الاسم؟ وما المراد بـ الأشهر الحرم؟

تفسير رؤية القمح في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

ما السن أو المرحلَة التي يبلغها اليتيم لتنتهي فيها كفالته؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية