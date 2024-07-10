الأربعاء 10 يوليو 2024
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اقتصاد

هبوط مؤشر الدولار الأمريكي بحركة التداولات العالمية

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

مؤشر الدولار، هبوط جديد يلاحق مؤشر العملة الخضراء بمنتصف حركة التداولات العالمية اليوم الاربعاء  الموافق 10 يوليو 2024.

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قياس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية

هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، ليلامس المستوى 104.54 نقطة. 

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مؤشرات، فيتو 

 

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار؟ (US Dollar Index)

مؤشر الدولار أو (US Dollar Index) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار USDX  تشكله غرفة تجارة نيويورك ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: (اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني)  كما أن العملات لديها حصص مختلفة في السلة، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات السبت.

جدير بالذكر أن الحصة الأكبر لليورو ـ 50% وكثيرًا ما يستخدم المتداولين مؤشر USDX  كمؤشر للتحليل التقني ويحتسب من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا وهو متوسط سعر صرف الدولار مقابل 26 عملة.

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