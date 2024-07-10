"شرم الشيخ للمسرح الشبابي" يعلن تفاصيل مسابقة عصام السيد للعمل الأول

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي عن تفاصيل مسابقة العمل الأول للشباب “النسخة السادسة” بالتعاون مع المخرج الكبير عصام السيد.

مسابقة العمل الأول للشباب

وأشارت الدكتورة إنجي البستاوي مدير المهرجان إلى أن هذه المسابقة تقدم حرصا وبحثا عن المخرج المسرحي الشاب صاحب التجربة الأولى التي تحمل دليل تميزه لاستكمال طريقه في عالم الإخراج المسرحي، ودعما للطاقات الصاعدة والمخرجين والمخرجات من الشباب والشابات المتسلحين برؤية علمية ترنو للتقدم بهم بنزوع تفاؤلي يرتكز على طاقاتهم الشابة الواعدة.

شروط مسابقة العمل الأول للشباب

أما عن شروط المسابقة فجاءت كالتالي: يبدأ فتح باب التقديم اعتبارا من 10 يوليو 2024، وتستمر لمدة شهر، لتنتهي في 10 أغسطس 2024.

ولن تلقي أمانة المسابقة أي اعتبار للأعمال التي ترد لها بعد هذا التاريخ ما لم يذكر عكس ذلك، والمسابقة مفتوحه أمام المخرجين المسرحيين المصريين أصحاب التجارب الأولى فى مجال الإخراج المسرحى على ألا يتجاوز العمل التجربة الثالثة للمخرج إن كان هاويا أو التجربة الأولى إن كان محترف، وألا يزيد عمر المخرج المتسابق عن (35 ) سنة فى شهر نوفمبر 2024.

ومن الشروط أيضًا أن يكون المخرج/ المخرجة مصرى الجنسية، وأن يكون العمل يحمل سمات إبداعية وإخراجية متميزة وألا يكون منقولا من عمل اخر، وأن يتميز العمل بالتكامل تمثيلا وإخراجا وديكورا وموسيقي، ويفضل الأعمال ذات الصلة بمجتمعها والتي تحمل هما إجتماعيا وإنسانيا، وتقبل جميع الأعمال سواء كانت انتاجا مستقلا او جامعيا او انتاجا حكوميا او أى جهة، وأن يكون العمل قد تم تقديمه فى عرض عام للجمهور ومن انتاج 2022، 2023، 2024، والمسابقة متاحة لكل الشباب الذين يمارسون المسرح في جمهورية مصر العربية شمالا وجنوبا – شرقا وغربا، ومن حق اللجنة حجب الجائزة اذا لم يتقدم لها من يستحق.

ويتم التقديم للتسابق من خلال ملئ استمارة المشاركة الموجودة على الرابط التالي:



ويتم فرز الأعمال المقدمة من قبل لجنة متخصصة يتم تشكيلها من قبل إدارة المهرجان، وستبدأ اللجنة عملها فور غلق باب التقديم، وضروة التزام المخرجين الراغبين بالمشاركة بإرسال أعمالهم بالبريد الالكتروني متضمنا الإقرار وروابط المسرحية وملف كامل تقنى وإعلامى وكذلك إرسال شريط العرض كاملا على قرص DVD عالي الجودة،ولن يقبل أي عمل مسرحي دون مشاهدته من قبل إدارة المهرجان كاملا لضمان خضوعه للجنة المشاهدة والترشح للتنافس على الجائزة، وألا يكون المخرج قد شارك فى مسابقة أخرى بنفس العرض المسرحى.

جوائز المسابقة

أما عن جوائز المسابقة فيحصل المخرج الفائز على جائزة مالية مقدمة من المخرج عصام السيد، وقيمتها ( 5 آلاف جنيه ) وتسلم له خلال فعاليات الدورة التاسعة، ويحصل المخرج الفائز على شهادة تقدير وتكريم لنيله جائزة العمل الأول للشباب فى نسختها السادسة ضمن فعاليات الدورة التاسعة، وستتم إستضافة المخرج الفائز لحضور فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والمنعقد في نوفمبر ٢٠٢٤ بمدينة شرم الشيخ.

وكذلك المشاركة المجانية بأحد الورش التى تقدمها إدارة المهرجان، وترشح إدارة المهرجان أحد النصوص الفائزة بمسابقة فاطمة المعدول للتأليف المسرحى ليكون أحدها المشروع الجديد للمخرج الفائز.