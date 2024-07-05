الجمعة 05 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، تفاصيل مسابقة فاطمة المعدول للتأليف

مسابقة فاطمة المعدول
مسابقة فاطمة المعدول للتأليف، فيتو

كشف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، عن تفاصيل النسخة الثامنة من مسابقة التأليف المسرحي التي تحمل اسم الكاتبة فاطمة المعدول ضمن فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان.

مسابقة فاطمة المعدول للتأليف المسرحي 

وكشفت الدكتورة إنجي البستاوي مدير المهرجان أن مسابقة التأليف هذا العام لها أربعة محاور هي: النص المسرحي الطويل والنص القصير والمونودراما ومسرح الطفل، ولا تقبل النصوص المعدة عن أصول مسرحية أو غير مسرحية وذلك حرصًا وبحثًا عن الكاتب الدرامي المسرحي الشاب ودعمًا للطاقات والأقلام الشابة الصاعدة.

ويتم فتح باب التقديم للنصوص اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024 م وحتى يوم الإثنين الموافق 5 أغسطس 2024، ولن تلقى أمانة الجائزة أي اعتبار للنصوص التي ترد لها بعد هذا التاريخ ما لم يذكر عكس ذلك، والمسابقة مفتوحة أمام كتاب المسرح المصريين وأيضا كتاب المسرح في جميع البلاد العربية، أو العرب المقيمين في بلاد المهجر المختلفة، وسيتم استضافة الفائزين بالجوائز الأربعة لحضور الندوة الخاصة بالفائزين ضمن الفعاليات.

شروط المسابقة 

ومن شروط المسابقة ألا يزيد عمر المتسابق في شهر نوفمبر 2024 عن 40 سنة، ويتقدم الكاتب بنص واحد لأحد أفرع المسابقة ويفضل أن تكون النصوص باللغة العربية الفصحى، ألا يكون النص المقدم قد نشر في أية مطبوعة ورقية أو على المواقع الإلكترونية، أو قدم  مسرحيا في أية جهة كانت، بما فيها فرق الهواة، وألا يكون قد شارك في مسابقة أخرى مهما كان مستواها العلمي والفكري.

كما تتضمن الشروط أن تكون الفئة العمرية المستهدفة في الكتابة لنصوص مسرح الطفل من عمر 6 لـ 12 سنة، ويجب الالتزام بقواعد الكتابة للنص المسرحي القصير فلا يزيد عن فصل واحد تتراوح مدته على خشبة المسرح بين عشر دقائق ونصف ساعة.

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