خبر سار للعاملين بالبيئة، ياسمين فؤاد تصرف مكافأة 2000 جنيه لكل موظف
قررت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، صرف مكافأة عيد الأضحى المبارك للعاملين بقطاع البيئة، وذلك تقديرًا لجهودهم المتميزة وعملهم الدؤوب في الحفاظ على البيئة المصرية.
قيمة وموعد صرف المكافأة
وأكد مصدر مطلع بوزارة البيئة في تصريحات خاصة لـ “فيتو" أن قيمة المكافأة تبلغ 2000 جنيه مصري لكل موظف، وستصرف بدءا من اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024.
تأتي هذه المكافأة في إطار اهتمام الدولة المصرية بتقدير وتكريم العاملين في مختلف المجالات، خاصةً العاملين في مجال البيئة لما لهم من دور هام في حماية البيئة المصرية من التلوث والمحافظة على مواردها الطبيعية.
وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن خالص شكرها وتقديرها للعاملين بقطاع البيئة على جهودهم المخلصة وتفانيهم في العمل، مؤكدةً على استمرار دعم الوزارة لهم من أجل الارتقاء بمنظومة العمل البيئي في مصر.
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