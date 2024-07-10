البحوث الزراعية يدرب 150 طالبا على أساليب مكافحة الحشائش

درب المعمل المركزي لبحوث الحشائش بمحطة بحوث جزيرة شندويل 150 طالبا وطالبة من الفرقة الثالثة تخصص إنتاج نباتى والأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة سوهاج وذلك ضمن برنامج التدريب الميدانى للمعمل صرح بذلك الأستاذ الدكتور عبده عبيد أحمد اسماعيل مدير المعمل.



الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتى فى إطار التعاون العلمى بين مركز البحوث الزراعية الجامعات المصرية وفي إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الاراضي علاء فاروق وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وكليات الزراعة بالجامعات المختلفة وأن هذا التدريب يأتى ضمن خطة المعمل لإعداد خريج متميز ملم بالمعلومات العلمية والبحثية الخاصة بالحشائش والتى من شأنها زبادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ومواكبًا لمتطلبات سوق العمل من خلال تدريبه وتأهيله.



كان فى إستقبال وفد كلية الزراعة جامعة سوهاج الأستاذ الدكتور ابو بكر عبد العظيم مدير محطة البحوث الزراعية بشندويل والدكتور عبد العال محمد عبد الكريم باحث اول بالمعمل والدكتور ناصر محمد عمران باحث بالمعمل.



وأشار الأستاذ الدكتور عادل أحمد عمران وكيل المعمل لشئون الارشاد والتدريب إلى أن برنامج التدريب شمل على موضوعات عده أهمها:-

- تعريف الحشائش وتقسيماتها والأضرار التى تحدثها للحاصلات الزراعية.

- التوصيات الفنية الخاصة بمبيدات الحشائش المستخدمة فى المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر.

- الاحتياجات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش.

- عرض عينات للحشائش الموجودة فى الحقول.

- تزويد الطلاب بالعديد من النشرات الخاصة التعرف على الحشائش وكيفية مكافحتها.

- ومن جانبها قالت الدكتورة كريمان دياب المدير التنفيذي لاكاديمية مركز البحوث الزراعية للتدريب والتنمية البشرية والشهادات المهنية ان الاكاديمية تقوم بتنظيم عدةدورات تدريبية للباحثين بالمركز بالتعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية للتأهيل لسوق العمل