حصاد "التعليم العالي" في التعاون الدولي خلال عام.. مشاركة الوزير بالمؤتمر الدولي للتعليم بلندن.. افتتاح المنتدى الأكاديمي العلمي بين مصر والمجر.. واستقبال وفود 20 من الدول الأعضاء باليونسكو

شهد العام المالي 2023/2024 اهتمامًا مُكثفًا من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون الدولي؛ حرصًا على تطبيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن الإستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الوزارة، ودعمًا لجهود تطوير المنظومة التعليمية والبحثية المصرية لتُضاهي نظيراتها من المؤسسات الدولية ذات المكانة المرموقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

دعم العلاقات الثنائية مع الأشقاء العرب والأفارقة

وخلال العام، شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في العديد من الفعاليات والأنشطة، ومن أبرزها مشاركته في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم الذى أقيم في العاصمة البريطانية لندن، ونظمه المجلس الثقافى البريطانى.

واستعرض الوزير خلال مشاركته النمو الذي حققه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال السنوات الأخيرة، وزيادة الاهتمام بتقديم برامج التعليم العابر للحدود، وتشجيع إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة في مصر، كما عقد اجتماعًا مع نُخبة من العلماء والأساتذة المصريين المُتميزين في مختلف الجامعات البريطانية الأعلى تصنيفًا لمناقشة الاستفادة من خبراتهم فى دعم المنظومة التعليمية المصرية، واجتمع مع وزيري التعليم العالي والبحث العلمي السعودي، والعراقي، كما التقى بعدد من رؤساء الجامعات البريطانية لبحث أوجه التعاون المشترك، وعدد من مسئولي مؤسسة التايمز البريطانية للتعليم العالي لمناقشة خارطة التعليم العابر للحدود فى مصر وسُبل استدامتها.

مناقشة فرص فتح أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة فى مصر

واستقبل الوزير وفود من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو في زيارتهم لمصر؛ للاستفادة من التجربة المصرية الرائدة عن بنك المعرفة وتعميمها على باقي الدول الأعضاء بالمنظمة، وشاركت الوفود في عدد من الجلسات النقاشية الحوارية حول مشروع بنك المعرفة إلى جانب زياراتهم للمواقع الأثرية والسياحية؛ للتعرف على الثقافة المصرية.

وألقى الدكتور أيمن عاشور رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، كلمة مصر أمام المجلس التنفيذى لليونسكو في دورته (219)، وثمن خلالها التعاون المثمر بين مصر والمنظمة، ودعا لوضع خطة عمل طارئة للتعامل مع المأساة الإنسانية فى غزة، كما التقى خلال زيارته لفرنسا برؤساء الجامعات الفرنسية لبحث التعاون فى إدخال برامج دراسية جديدة وخاصة فى مجال الذكاء الاصطناعي، وعقد لقاءًا مع العلماء المصريين بفرنسا مؤكدًا لهم حرص مصر على فتح قنوات تواصل لتعزيز التعاون مع أبنائها فى الخارج.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية والمعهد التقنى العالي للتقنيات الجديدة للصنع فى إيطاليا، وشركة بوليجون سوليوشنز الإيطالية ومعهد دون بوسكو فى برنامج التكنولوجيا الطبية الحيوية، وتوقيع مذكرة تفاهم رباعية مشتركة بين جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة والمعهد التقنى العالى للتقنيات الجديدة للصنع فى إيطاليا، وشركة دانيللى الإيطالية ومعهد دون بوسكو فى برنامج تكنولوجيا الميكاترونيكس.

وبحث الوزير مع الدكتور لان تشينغ رئيس جامعة نانجينع الطبية الصينية، التعاون المشترك فى مجال المستشفيات الجامعية.

وشارك الوزير فى السلسلة الأولى من المناقشات المُثمرة التى عقدتها الوزارة حول برنامج منحة "الشراكة من أجل التعليم" التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقد تمت مناقشة آليات تنفيذ المنحة.

وافتتح عاشور المنتدى الأكاديمي العلمي الأول بين مصر والمجر الذي عقد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية، بحضور د. يانوش تشاك وزير الثقافة والابتكار المجري؛ لبحث فرص التعاون العلمي والثقافي والأكاديمي بين البلدين، وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة المنصورة ممثلة في كلية الزراعة وجامعة ديبرتسين المجرية ممثلة في معهد نيرغهازا، كما تضمنت فعاليات المنتدى عقد عدة جلسات حوارية؛ لتبادل الآراء والخبرات في عدة موضوعات من بينها (العلوم والتكنولوجيا والدواء والمياه النظيفة وأبحاث الطاقة النووية)، وكذا إمكانية التشارك لتأسيس درجات علمية مشتركة تمنح شهادات مزدوجة.

وعقد الدكتور أيمن عاشور عدة لقاءات دولية مع وزراء ومسئولي التعليم العالي والبحث العلمي بعدد من الدول الأجنبية، وسفراءها في مصر، ومسئولي الهيئات المانحة في مجال التعليم العالي؛ لبحث تعزيز التعاون المُشترك فى المجالات التعليمية والبحثية ومن بينها، عقد لقاء مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وإريك شوفاليير سفير فرنسا، وفرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة، والدكتور جيورج أندرياس هاتشوه وزير الدولة للعلوم والثقافة والسياحة في ولاية ساكسونيا الألمانية، وأوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، وكاتو كين رئيس مكتب الجايكا بمصر، ولياو ليتشيانج سفير الصين، وإيفون باومان سفيرة سويسرا، وآرتوراس جايليوناس سفير جمهورية ليتوانيا، وآنا ميلينا موتيوس سفيرة كولومبيا، ومارك هيوارد مدير المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة، وأنجريد آمر سفيرة استونيا، ود. جراهام بولدوين رئيس جامعة وسط لانكشاير البريطانية، ود. جون سكاتن عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة أبردين البريطانية، وإليستر جارفيس نائب رئيس جامعة لندن، ود. أرتور سلفا نائب رئيس جامعة أفييرو البرتغالية للبحث والابتكار، ود. جون باليو المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرانكفونية، والسيدة ماجدة هيرناديز مديرة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في أوروبا والشرق الأوسط.

وعلى مستوى دعم العلاقات الإفريقية شهد عاشور والدكتور جابرييل تشانجسون تشانج وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان، توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء فرع دولى لجامعة الإسكندرية بجنوب السودان، والتقى مع دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا، وكيموكو دياكيت سفير جمهورية السنغال، وكاسونجا موسينجا سفيرة الكونغو الديمقراطية؛ لتعزيز التعاون مع الأشقاء من الدول الإفريقية.

وفي إطار تعزيز علاقات الأخوة والصداقة مع الأشقاء العرب، التقى الوزير بوفد جامعة الشارقة الإماراتية برئاسة السفيرة مريم الكعبي؛ لبحث سُبل إنشاء فرع لها بالعاصمة الإدارية.

كما التقى الوزير بالدكتور أمجد برهم وزير التربية والتعليم الفلسطينى، ومحمد عبدالله التوم سفير دولة السودان، والدكتورة فوزية بنت عبدالله سفيرة مملكة البحرين، وخالد محفوظ بحاح سفير جمهورية اليمن؛ لبحث سبل التعاون المُشترك.