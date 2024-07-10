يورو 2024، ماكرون يعلق على خروج المنتخب الفرنسي أمام إسبانيا
علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خسارة منتخب بلاده أمام إسبانيا، وتوديع بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" من نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية.
وقال الرئيس الفرنسي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لقد أوصلنا هذا الفريق لنصف نهائي بطولة اليورو، وأبقونا في حالة حماس حتى الثانية الأخيرة".
وأضاف: "شكرا للبلوز، وأهنئ أصدقائنا في إسبانيا على التأهل".
وخسر المنتخب الفرنسي للمرة الثانية تواليا أحد البطولات الكبرى في الأدوار الحاسمة، خاصة أنه فقد لقب كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.
وتأهل منتخب إسبانيا بالفوز على فرنسا (2-1) لنهائي كأس الأمم الأوروبية، لمواجهة الفائز من لقاء إنجلترا وهولندا يوم الأحد المقبل.
ولم يسجل المنتخب الفرنسي في بطولة اليورو هذه سوى هدفين فقط، بأقدام لاعبيه الأول عن طريق مبابي من ركلة جزاء، والثاني عبر كولو مواني من ضربة رأسية.
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