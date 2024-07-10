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رياضة

فرد أمن يهدد مشاركة موراتا مع إسبانيا في نهائي يورو 2024

موراتا
موراتا

مازال الغموض يسيطر على جاهزية قائد منتخب إسبانيا ألفارو موراتا للمباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، المقامة حاليا في ألمانيا، يوم الأحد المقبل.

وأصيب مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني في واقعة غريبة، عقب تأهل منتخب إسبانيا لنهائي يورو 2024، بعد فوزه 2 / 1 على نظيره الفرنسي في الدور قبل النهائي للمسابقة.

إصابة موراتا 

وكان موراتا يحتفل بتأهل منتخب إسبانيا للنهائي مع زملائه عقب انتهاء اللقاء الذي أقيم على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ، عندما انزلق أحد أفراد الأمن واصطدم به أثناء محاولته القبض على مشجع اقتحم الملعب.

وشوهد موراتا، 31 عاما، وهو يمسك ركبته اليمنى بعد الاصطدام، فيما سيخضع لكشف طبي صباح اليوم الأربعاء.

وقال لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا: "سوف ننتظر ألفارو حتى مساء الأربعاء".

وأضاف المدرب الإسباني في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "لا نعتقد أن هناك أي شيء، لكن ساقه تؤلمه. نعتقد أنه سيكون على ما يرام".

يذكر أن منتخب إسبانيا ضرب موعدا يوم الأحد المقبل في نهائي يورو 2024، مع الفائز من مباراة المربع الذهبي الأخرى بين منتخبي هولندا وإنجلترا.

ويحلم منتخب إسبانيا، المتوج باللقب 3 مرات، بالانفراد بالرقم القياسي كأكثر الفرق الفائزة بأمم أوروبا، والذي يتقاسمه حاليا مع المنتخب الألماني.

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