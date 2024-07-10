نتيجة الدبلومات الفنية 2024.. أول نتيجة يعتمدها وزير التعليم الجديد.. نسب النجاح مبشرة.. وننشر خطوات الاستعلام
نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، بدأ عدد كبير من أولياء أمور وطلاب الدبلومات الفنية 2024، في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024.
نتيجة الدبلومات الفنية 2024
وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024.
موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تستعد حاليا لاعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2024، من الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، وتعتبر تلك أول نتيجة يعتمدها بعد توليه المنصب.
نتيجة الدبلومات الفنية 2024، نسب النجاح مبشرة
وأضاف أنه من المقرر الإعلان عن النتيجة فور الاعتماد من الوزير خلال ساعات، لافتة إلى أنه من المقرر إعلان أسماء الأوائل، مؤكدا أن نسبة النجاح مبشرة.
وأكد أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بها لتصل إلى عدد 22 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات ( صناعى – زراعى – تجارى – فندقى)، وجود نظامين للدراسة ( 3 سنوات، 5 سنوات)، ووجود أكثر من أسلوب الدراسة (دراسة نظامية – دراسة بنظام التعليم المزدوج – دراسة بنظام الإعداد المهنى- دراسة على نظام العمال).
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024
ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2024 في الحصول على النتيجة والاستعلام عنها إلكترونيًا من خلال بوابة نتائج التعليم الفني، من هنا
خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2024
واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو للطلاب ننشر خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 وهي كالتالي:
- الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الفني.
- إدخال بيانات الطالب، بما في ذلك رقم الجلوس.
- - الضغط على "استعلام".
وتظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول برقم الجلوس على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول برقم الجلوس بالدرجات لجميع طلاب الدبلومات الفنية ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي ) بنظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات، والتعليم المزدوج، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وكانت الامتحانات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية انتهت يوم الخميس 27 يونيو.
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