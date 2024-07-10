آخر تطورات أزمة "صفقة الآثار" في الوفد.. قرارات إيقاف وتحقيق وبلاغ للنيابة العامة.. وتحركات عاجلة من رئيس الحزب لإنهاء المشكلة

لم تنطفئ بعد لهيب النيران التي أشعلها مقطع فيديو، يتم الاتفاق فيه على بيع صفقة آثار داخل حزب الوفد، بل والأخطر أن الاتفاق كان يتم داخل غرفة الهيئة العليا للحزب، لذا يحاول الوفد وقياداته الإسراع في احتواء الأزمة بكل السبل القانونية والسياسية الممكنة، عبر عدد من القرارات على أمل تهدئة الرأي العام وتصفية المشكلة سريعا.

تداعيات أزمة صفقة الآثار على بيت الأمة

أثارت أنباء عقد صفقة أثار في بيت الأمة غضب الكثيرين داخل حزب الوفد من الأعضاء والقيادات، بل وامتد الغضب إلى الشارع السياسى المصري، وأقدم الحزب على إحالة الأطراف المتورطة فى هذا الأمر إلى لجنة النظام والتحقيق فى الحزب.

وحسب اللائحة تتخذ لجنة النظام فى حزب الوفد قرارات تأديبية تبدأ من اللوم والإنذار والتوصية بالإيقاف أو الفصل من الحزب، وبعدها يتم عرض الأمر على رئيس الوفد لاتخاذ القرار النهائى وفقا للمراحل التى تنص عليها اللائحة الداخلية للحزب.

من ناحيته، قال المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد ياسر الهضيبي، إن الشخصين الموجودين في الفيديو المتداول للاتفاق على صفقة آثار، هما عضوين عاديين، وليس من القيادات أو أعضاء هيئة عليا، مضيفا أن رئيس الحزب أمر بتحقيق عاجل مع الشخصين الموجودين في الفيديو.

وأكد ياسر الهضيبي، أنه تم إبلاغهما رسميًا بالحضور للتحقيق معهما، موضحًا أنه تم تأجيل التحقيق حتى يحضرا، وتم منعهما من دخول الحزب ووقف عضويتهما، ويجرى حاليًا التأكد من مكان تصوير الفيديو، واتخاذ قرار نهائي اليوم.

وأشار إلى أنه لم يتم الجزم حتى الآن حول المكان الذي تم التصوير فيه، لكن بمناظرة الفيديو مبدئيًا تبين أنه صور خلسة لأنه يظهر الجدران أكثر من الأشخاص، وقال إذا ثبتت الواقعة فإنه سيتم فصل العضوين وإبلاغ النيابة العامة لإعمال شئونها، وحال عدم حضور العضوين غدًا يعد هذا اعترافًا بالتهمة.

موقف رئيس الوفد من صفقة الأثار

حزب الوفد، اشتبك الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد سريعا، وألقى بيانا حول فيديو صفقة الآثار المسرب من قاعة الهيئة العليا، وقال “من واقع مسئوليتي وكعهدى معكم، أود أن أوضح أن أبناء حزب الوفد جميعا هم أفضل من أنجبت مصر المحروسة”.

واستكمل يمامة: "أمام الاشتباه فى جريمة كانت تتم أو لم تتم داخل أروقة حزبنا العريق، كلفت لجنة التنظيم المركزية بكامل أعضائها وكذلك الشئون القانونية بكامل أعضائها فورا بفتح تحقيق عاجل فى شأن الفيديو المسرب والتحقيق مع كل من نسب إليه أو اتصل بهذا الفيديو".

وأكد رئيس الوفد، أنه لا تهاون مع أحد يسئ لكيان الحزب طالما تثبت إدانته، مشددا على أن أي تصرف فردي لا يمكن أن ينسحب على كل أعضاء الحزب العريق.

التفاصيل الكاملة لأزمة صفقة الأثار في الوفد

كانت أزمة كبرى اندلعت في بيت الأمة، الأحد الماضي، بعد نشر أحد أعضاء الحزب فيديوهات كارثية لأشخاص داخل الحزب يتفاوضون على صفقة أثار، وجدير بالذكر أن نفس العضو فصل كثيرا من عضوية الحزب.

وحسب مصادر "فيتو" أعضاء الهيئة العليا أجمعوا على فصل الشخص المتورط في الأزمة من الحزب، والذي زعم لاحقا بعد نشر الفيديوهات إنه كان مختطفا وأُجبر على التصرف بهذه الطريقة، مؤكدا أن هاتفه المحمول سرق منه أيضا.