رئيس هيئة المعارض يجتمع مع المجالس التصديرية لرسم خريطة المعارض الخارجية

اجتمع اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المصرية للمعارض والمؤتمرات، اليوم، مع ممثلي المجالس التصديرية ال 13، لبحث خريطة عمل المعارض الخارجية للعام المالي 2024، 2025،، وبحث كافة التحديات والعمل علي تذليلها لزيادة تنافسية المنتج المصري بالخارج.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس هيئة المعارض، إلى أهمية دور المجالس التصديرية والتنسيق الدائم معها لتحديد أولويات المساهمة في المعارض الخارجية لتنفيذ توجهات الدولة لزيادة نسبة الصادرات من 30% الي 40% سنويًا.

خريطة المعارض السنوية لعام 2024 - 2025

وأكد اللواء شريف الماوردي، أنه سيتم الاستعانه بالمجالس التصديرية خلال وضع مخطط المعارض المجمعة والمنفردة، متوقعا الانتهاء من خريطة المعارض السنوية لعام 2024 - 2025 خلال الأسبوع المقبل تمهيدا لعرضها علي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لاعتمادها.

واستمع رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات، لكافة مقترحات ممثلي المجالس التصديرية،، مطالبا باختيار منسق دائم للتواصل مع الهيئة من المجالس التصديرية للاستفادة من خبرات المجلس في الخارج، وتحديد الدول والمنتجات التي لديها فرص استثمارية، وذلك بجانب مشاركة إتحاد الصناعات والغرف التجارية وجهاز المشروعات لضمان مشاركة قوية لمصر في كافة المعارض الخارجية.

ولفت الماوردي إلى أن هيئة المعارض تعمل وفق رؤية جديدة تستهدف تذليل اى عقبات بيروقراطية ومساندة الشركات المحلية سواء الصغيرة او المتوسطة للتواجد في الخارج.