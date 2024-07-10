الاتحاد الرياضي للجامعات يعزز التعاون مع الخماسي الحديث لدعم أبطال مصر الرياضيين

أكد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اهتمام الوزارة الكبير بالأنشطة الرياضية، وتعزيز مكانتها في الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام ينبع من إيمان الوزارة الراسخ بأهمية الرياضة في صقل شخصية الطالب المتكاملة، وتنمية مهاراته البدنية والنفسية، واكتشاف المواهب الرياضية المميزة.

الاتحاد الرياضي للجامعات يعزز التعاون مع اتحاد الخماسي الحديث لدعم أبطال مصر الرياضيين

ودعا الوزير الجامعات والمعاهد إلى الاهتمام بالرياضة والإبداع في العلوم والفنون، إلى جانب الاهتمام بالعملية التعليمية والبحثية، مؤكدًا دور الرياضة في تنمية الإبداع والابتكار لدى الطلاب، موجهًا الاتحاد الرياضي للجامعات بتكثيف جهوده في تنظيم الأنشطة الرياضية خلال الفترة المقبلة، والتعاون مع الاتحادات الإقليمية والدولية لتنفيذ فعاليات رياضية مميزة.

الوزارة تسعى لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم الرياضة الجامعية

وفي هذا الإطار، استقبل د.مصطفى بيومي، مساعد الوزير للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، م.شريف العريان، أمين عام اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث ومدير الرياضة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بمقر الاتحاد الرياضي للجامعات.

ويأتي هذا اللقاء بتكليف من أيمن عاشور، وذلك في إطار تعزيز التعاون، ودعم شباب مصر من الأبطال الرياضيين بالجامعات.

تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الاتحاد الرياضي للجامعات واتحاد الخماسي الحديث؛ لضمان مشاركة مميزة لبعثة مصر في بطولة العالم للجامعات في رياضة الخماسي الحديث، والتي ستقام في ليتوانيا خلال شهر أغسطس القادم.

ومن جانبه، أشاد شريف العريان بالتعاون المثمر بين الاتحادين، مؤكدًا أن هذا التعاون سيساهم بشكل كبير في نجاح مشاركة بعثة مصر في البطولة، مشيرًا إلى أن أبطال الخماسي الحديث من السيدات والرجال على أتم الاستعداد للمشاركة في مسابقات الفردي والفرق ببطولة العالم للجامعات في ليتوانيا، وأنهم عازمون على تحقيق أفضل النتائج.

توفير كافة الإمكانيات المتاحة لمنتخب الخماسي الحديث

أكد مصطفى بيومي اهتمام الاتحاد الرياضي للجامعات بدعم جميع الرياضات الجامعية، وحرصه على توفير كافة الإمكانيات المتاحة لمنتخب الخماسي الحديث؛ لتحقيق أفضل النتائج في بطولة العالم للجامعات، مشيرًا إلى ترحيب الاتحاد التام بالتعاون مع اتحاد الخماسي الحديث للتقدم بطلب استضافة بطولة العالم للجامعات في رياضة الخماسي الحديث عام 2026 في مصر، وذلك في ضوء ما تمتلكه مصر من بنية تحتية رياضية ممتازة، وخبرة واسعة في تنظيم البطولات الرياضية العالمية، مؤكدًا ضرورة التنسيق المشترك لإعداد ملف التقدم بطلب استضافة البطولة.

كما تطرق اللقاء إلى الاطمئنان على الأبطال الرياضيين ضمن بعثة مصر المشاركين في أولمبياد باريس 2024 من طلاب الجامعات.

توفير الدعم الكامل للأبطال الرياضيين المشاركين في الدورة الأوليمبية

أكد مصطفى بيومي اهتمام وزيري التعليم العالي والشباب والرياضة بهذا الملف، مشيرًا إلى حرص الوزيرين على توفير الدعم الكامل للأبطال الرياضيين المشاركين في الدورة الأولمبية، مؤكدًا ضرورة التعريف بهؤلاء الأبطال داخل الجامعات المصرية، وتقديمهم كنماذج متميزة يحتذى بها، تعمل على نشر الثقافة الرياضية وتحفيز شباب الجامعات على ممارسة الرياضة.

بعثة الجامعة الأمريكية المشاركة في بطولة إفريقيا للجامعات لكرة السلة 3×3

وأكد شريف العريان أن بعثة الجامعة الأمريكية المشاركة في بطولة إفريقيا للجامعات لكرة السلة 3×3 بأوغندا خلال هذا الشهر قد أتمت استعداداتها بشكل كامل، متوقعًا أن تحقق البعثة نتائج متميزة في البطولة، معربًا عن سعادته بالتعاون المثمر بين كافة المؤسسات الرياضية التي ينتمي إليها والاتحاد الرياضي للجامعات؛ لدعم منظومة الرياضة بشكل عام، والرياضة الجامعية على وجه الخصوص.

كما اتفق الطرفان على استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة لبعثة الجامعة الأمريكية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية للجامعات في لاجوس بنيجيريا خلال شهر سبتمبر القادم؛ لضمان أفضل تمثيل للرياضة المصرية في المحافل الدولية

وحضر اللقاء، أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وأ.محمد عرفة مساعد مدير الرياضة بالجامعة الأمريكية، وفي ختام اللقاء، أهدى شريف العريان درع الجامعة الأمريكية إلى الاتحاد الرياضي للجامعات.