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شاومينج تزعم تداول أسئلة وإجابات امتحانات علم النفس والجيلوجيا للثانوية، والتعليم تحقق

غش في امتحانات الثانوية
غش في امتحانات الثانوية العامة, فيتو
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امتحانات الثانوية العامة 2024، تداولت جروبات الغش عبر تطبيق التليجرام صورا من أسئلة وإجابات زعمت أنها من امتحانات مواد الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع لطلاب الصف الثالث الثانوي بعد دخول الطلاب إلى اللجان.

امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 

وبدأت جروبات الغش عبر تطبيق تليجرام بنشر أسئلة امتحان مواد علم النفس والاجتماع والجيلوجيا بعد مرور أكثر من نصف ساعة من بدء الامتحان.

ومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم التحقيق فى الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين فى تصوير أسئلة الامتحان ورفعها على صفحات الغش الإلكترونى.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وفيما يلي ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب جميع الشعب:


الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس
السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل
الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة
السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان الإحصائيات بأعداد المشاركين في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2024.

امتحانات شهادة الثانوية العامة

وأوضحت  وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024، وصل إلى 745086 طالبًا وطالبة، في 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وصل إلى ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل لـ 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل إلى 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية إلى 84 مركزًا.

لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة

وكشفت  وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية لـ 81 طالبًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية لـ 38 طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين لـ 255 طالبًا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين لـ 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ 1646 طالبًا.

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