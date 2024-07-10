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حوادث

المشدد 6 سنوات لعاطلين بتهمة السرقة بالإكراه في الأزبكية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامهما بالسرقة بالإكراه في الأزبكية.

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وجاء بأمر الإحالة قيام المتهم "عادل. ع "، عاطل و"سامي.م" عاطل، بالتخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطهما، أثناء محاولة هروبهما مستقلين دراجة بخارية، وذلك عقب قيام المتهم الثاني بسرقة هاتف محمول وحقيبة يد من ربة منزل بالإكراه، بعد أن استغل وجود المجني عليها بمفردها، وأشهر سلاح أبيض كان بحوزته "مطواة"، لإجبارها على إعطائه متعلقاتها الشخصية وهاتف محمول، وفرا هاربين عقب أخذهما المسروقات.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من قوة قسم شرطة الأزبكية، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، فتنامى إلى سمعهم صوت استغاثة، من سيدة، على الفور توجهوا إلى مكان الاستغاثة، وبسؤالها عن سبب استغاثتها أفادت بتعرضها للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح من قبل شخصين، وفرا هاربًين.

وبتكثيف التحريات، وتعقب خط سير المتهمين، تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة الأمنية المرافقة، من ضبط المتهمين أثناء قيادة دراجة بخارية بدون أوراق وبحوزتهما المسروقات، ثم اقتيادهما لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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