في عيدها التسعين، اتحاد الكتاب يحتفل بالإذاعة المصرية

عقدت شعبة السيناريو بـ النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، ندوة بعنوان:" الإذاعة المصرية في عيدها التسعين"، واستضافت خلالها باقة من كبار الإذاعيين وبحضور مجموعة من الأدباء والشعراء من محبي الإذاعة المصرية.

وأشار الكاتب والسيناريست إبراهيم محمد علي رئيس شعبة السيناريو إلى عدد من أشهر البرامج التي ربطت المستمع بالإذاعة، فكانت الإذاعة الوسيلة الأسرع لنقل الأخبار والبيانات الوطنية بعد ثورة 23 يوليو المجيدة، ولا تزال واحدة من أهم وسائل التواصل، ذاكرًا مدى ارتباط الأطفال والكبار بصوت أبلة فضيلة، وعن قصته معها في محاولة إقناعها بالظهور على شاشة التلفاز للمرة الأولى، في إحدى الاحتفالات بأعياد الطفولة.

طاهر أبو زيد النموذج الأمثل لبرامج المنوعات

وتحدث أمين عام اتحاد الكتاب الإعلامي زينهم البدوي عن بصمة طاهر أبو زيد الخاصة كمقدم لبرامج المنوعات، واعتبره النموذج الأمثل في إدارة الحوار في برامج المنوعات، وذكر أن طاهر أبو زيد قدم برنامج "جرب حظك" كما تحدث عن قيمة أحمد سعيد الإذاعية؛ للدرجة التي جعلت الناس في إحدى الدول العربية تصف المذياع بصندوق أحمد سعيد، وتحدث عن الإذاعي عبد الله القاسم وهو أول من ابتكر الكاريكاتير بالصوت من خلال برنامجه الإذاعي "مسرح الكاريكاتير"، كما كان أول من قدم جولة المسرح والسينما، الذي تحول فيما بعد إلى تاكسي السهرة، واصفا إياه بمنجم الأفكار الإذاعية الفريدة في مجال المنوعات.

وأشار إلى أحمد طاهر وبرامج “ ساعة لقلبك”:، وعلى الناصية، مؤكدا أن الإذاعة المصرية لديها رموز الفن الإذاعي في شتى الميادين، وتحدث باستفاضة عن إيهاب الأزهري صاحب كتاب الإذاعة وبناء الإنسان، وكتاب الناس على دين إذاعاتهم، وذكر أنه ليس مجرد مخرج أو مدير لإذاعة الشباب؛ بل هو إذاعي صاحب رؤية سديدة، مختتما كلمته بالتأكيد على أن ثقافة الاستماع كفيلة بالارتقاء بالذوق، والسمو بالوجدان، وتخصيب الخيال، وأن الفلاح المصري بسبب ثقافة الاستماع للإذاعة كان يطرب لنهج البردة، ويستمتع بالقصائد العصماء، كما أشار البدوي إلى ظاهرة ما يقدم تحت مسمى الشعبي، وتساءل أين هذا الشعبي من شعبي الصعيد والبادية وباقي المحافظات ذات الخصوصية التراثية، مطالبًا بالعناية بخصوصية المكان مع الاندماج في النسيج الواحد، وذكر أنه إذا أردنا إنصاف الرواد؛ فإن ذلك يحتاج إلى أيام وشهور وسنوات لكي ننصفهم.

دور الإذاعة في تثقيف المجتمع

وتحدثت المخرجة والناقدة ناهد الطحان عن دور الإذاعة المهم في إعلاء قيمة الكلمة، والدور الذي لعبه ولا يزال البرنامج الثقافي في ثراء المشهد الثقافي، وتقديمه للدراما العالمية، والتاريخ للمسرح في عصوره المختلفة؛ مما ساهم في تثقيف المستمع وزيادة وعيه بقضايا وفنون المسرح العالمي ومراحل تطوره، بتقديم العديد من المسرحيات، قدمت من خلال البرنامج الثقافي وناقشت موضوعات وأفكار غاية في الأهمية منذ الخمسينيات.