وزير الاتصالات يبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون المشترك

استقبل د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دومينيك جوه سفير سنغافورة لدى مصر حيث تم بحث تعزيز التعاون بين مصر وسنغافورة فى مجالات بناء القدرات الرقمية، والابتكار التكنولوجي، والبحث والتطوير، ودعم ريادة الأعمال، والتعهيد.

فتح افاق التعاون بين مصر وسنغافورة

أشار د. عمرو طلعت إلى أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وسنغافورة فى عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بالتدريب التقنى ودعم الشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة عن طريق التشبيك وإقامة شراكات بين الجهات المتخصصة فى كلا البلدين بهذه المجالات.

ومنها فتح سبل التعاون بين مراكز إبداع مصر الرقمية والمراكز المتخصصة فى مجالات الابداع وتنمية المهارات الرقمية بسنغافورة، وكذلك بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ونظيرتها فى سنغافورة للتعاون فى مجال دعم ريادة الأعمال؛ موضحا أن تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ياتي ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة.



أضاف ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حريصة على توفير مجموعة من البرامج والمبادرات لبناء القدرات الرقمية لمختلف فئات المجتمع وكافة المراحل العمرية بدءا من طلاب المدارس.



أوضح دومينيك جوه سفير سنغافورة لدى مصر أهمية البناء على اتفاق التعاون الموقع بين البلدين فى مجال بناء القدرات فى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وتوسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات أخرى فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

اشار إلى أهمية دفع التعاون بين الشركات المصرية ونظيرتها السنغافورية للاستفادة من المزايا التنافسية التى تحظى بها مصر فى مجال تقديم خدمات التعهيد.

وكذلك تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين جامعة مصر للمعلوماتية ومراكز الأبحاث فى سنغافورة؛ مؤكدا اهتمامه بتعزيز التعاون بين البلدين فى مجال التكنولوجيا المالية خاصة أنه كان هناك تعاون مشترك سابق فى هذا المجال.



كما ناقش اللقاء سبل الاستفادة من تجربة سنغافورة فى مجال الحوسبة الكمية وكيفية تطبيق هذه التكنولوجيا فى مختلف المجالات.

كما تم بحث مجالات التعاون بين مركز الابتكار التطبيقى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومركز "الذكاء الاصطناعى سنغافورة" فى تنفيذ مشروع مشترك فى مجال الابتكار التطبيقى فى التقنيات الناشئة، بالإضافة الى سبل تعزيز التعاون مع وكالة العلوم والتكنولوجيا والأبحاث فى سنغافورة فى مجالات البحث والتطوير فى التكنولوجيات الحديثة.

زيارة وزير الاتصالات الى سنغافورة

وتطرق اللقاء إلى زيارة د. عمرو طلعت لسنغافورة فى مايو الماضى للمشاركة فى فعاليات قمة أسيا تك؛ حيث شهدت الزيارة عقد اجتماع مع وزيرة الاتصالات والمعلومات بسنغافورة تم خلاله مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

حضر اللقاء المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والسفير خالد طه مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون العلاقات الدولية، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبعض قيادات وزارة الاتصالات وكيفين مارك لى سكرتير أول سياسى بسفارة سنغافورة لدى مصر.