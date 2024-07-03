سعر الدولار في البنوك المصرية مساء الأربعاء 03- 07- 2024

سعر الدولار، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 ختام التعاملات، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري.

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الدولار، فيتو

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بـ البنك المركزي الآن، حوالي 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.

الدولار، فيتو

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة اليوم حوالي 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع.