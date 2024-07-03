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اقتصاد

سعر الدولار في البنوك المصرية مساء الأربعاء 03- 07- 2024

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار، استقر  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 ختام التعاملات، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم 

 

الدولار، فيتو 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بـ البنك المركزي الآن، حوالي 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع. 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع. 

 

الدولار، فيتو 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع. 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة اليوم  حوالي 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع. 

 

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