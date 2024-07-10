الأربعاء 10 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

"قسمة على وجعين" مسرحية جديدة في اتحاد الكتاب

اتحاد الكتاب، فيتو
اتحاد الكتاب، فيتو

أعلنت شعبة الدراما بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، عن تقديم العرض المسرحي “قسمة على وجعين”، وذلك يوم الأحد الموافق 14 يوليو الجاري.

ومن المقرر عرض مسرحية “قسمة على وجعين” على مسرح النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بالزمالك، في تمام الساعة الـ 7 مساءً من يوم الأحد.

مسرحية قسمة على وجعين

مسرحية “قسمة على وجعين” من تأليف محمد المساعيدي، وألحان وغناء مانو وديع، واستعراضات سامي ثابت، وإخراج حاتم خميس.

وتقيم شعبة الدراما باتحاد الكتاب ندوة عقب العرض يتحدث فيها المخرج المسرحي أحمد خليفة، والكاتب صالح شرف الدين، والدكتور أمير الشبل، وذلك بحضور أعضاء الشعبة، الدكتور محمد أمين عبدالصمد، والكاتبة صفاء البيلي، والدكتور عبدالكريم الحجراوي.

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النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الدكتور علاء عبدالهادي اتحاد كتاب مصر محمد المساعيدي مانو وديع سامي ثابت

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