نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، الرابط الرسمي لإعلانها

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، ينتظر طلاب الدبلومات الفنية 2024 وذويهم بفارغ الصبر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة.

وبدأ عدد كبير من أولياء أمور وطلاب الدبلومات الفنية 2024، في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تستعد حاليا لاعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2024، من الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم.

وأضاف أنه من المقرر الإعلان عن النتيجة فور الاعتماد من الوزير خلال ساعات، لافتة إلى أنه من المقرر إعلان العشر الأوائل.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2024 في الحصول على النتيجة والاستعلام عنها إلكترونيًا من خلال بوابة نتائج التعليم الفني، من هنا

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2024

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو للطلاب ننشر خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 وهي كالتالي:

- الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الفني.

- تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.

- إدخال بيانات الطالب، بما في ذلك رقم الجلوس.

- - الضغط على "استعلام".

وتظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول برقم الجلوس على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول برقم الجلوس بالدرجات لجميع طلاب الدبلومات الفنية ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي ) بنظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات، والتعليم المزدوج، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وانتهت الخميس 27 يونيو امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية انتهت الخميس 27 يونيو.