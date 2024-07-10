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أخبار مصر

30 صورة ترصد فرحة طلاب الثانوية العامة عقب امتحانات الجبر والجيولوجيا وعلم النفس

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة، فيتو
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امتحانات الثانوية العامة2024، شهدت لجان محافظة الجيزة فرحة عارمة من طلاب الثانوية العامة بشعبها المختلفة من علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي عقب امتحانات اليوم الاربعاء الموافق 10 يوليو الجاري، وذلك لسهولة الامتحانات سواء كان جبر أو هندسة فراغية أو جيولوجيا أو علم نفس. 

ورصدت عدسة “فيتو” فرحة الطلاب بعد انتهاء الامتحانات واحتضانهم لاولياء أمورهم. 

طلاب الثانوية العامة (18)
طلاب الثانوية العامة (18)
طلاب الثانوية العامة (17)
طلاب الثانوية العامة (17)
طلاب الثانوية العامة (16)
طلاب الثانوية العامة (16)
طلاب الثانوية العامة (15)
طلاب الثانوية العامة (15)
طلاب الثانوية العامة (14)
طلاب الثانوية العامة (14)
طلاب الثانوية العامة (13)
طلاب الثانوية العامة (13)
طلاب الثانوية العامة (12)
طلاب الثانوية العامة (12)
طلاب الثانوية العامة (11)
طلاب الثانوية العامة (11)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وفيما يلي ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب جميع الشعب:
الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس
السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل
الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة
السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان الإحصائيات بأعداد المشاركين في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2024.

امتحانات شهادة الثانوية العامة

وأوضحت  وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024، وصل إلى 745086 طالبًا وطالبة، في 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وصل إلى ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل لـ 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل إلى 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية إلى 84 مركزًا.

طلاب الثانوية العامة (6)
طلاب الثانوية العامة (6)
طلاب الثانوية العامة (5)
طلاب الثانوية العامة (5)
طلاب الثانوية العامة (4)
طلاب الثانوية العامة (4)
طلاب الثانوية العامة (3)
طلاب الثانوية العامة (3)
طلاب الثانوية العامة (2)
طلاب الثانوية العامة (2)
طلاب الثانوية العامة (1)
طلاب الثانوية العامة (1)
طلاب الثانوية العامة (31)
طلاب الثانوية العامة (31)
طلاب الثانوية العامة (29)
طلاب الثانوية العامة (29)
طلاب الثانوية العامة (28)
طلاب الثانوية العامة (28)
طلاب الثانوية العامة (27)
طلاب الثانوية العامة (27)
طلاب الثانوية العامة (26)
طلاب الثانوية العامة (26)

لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة

وكشفت  وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية لـ 81 طالبًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية لـ 38 طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين لـ 255 طالبًا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين لـ 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ 1646 طالبًا.

طلاب الثانوية العامة (20)
طلاب الثانوية العامة (20)
طلاب الثانوية العامة (23)
طلاب الثانوية العامة (23)
طلاب الثانوية العامة (22)
طلاب الثانوية العامة (22)
طلاب الثانوية العامة (24)
طلاب الثانوية العامة (24)
طلاب الثانوية العامة (25)
طلاب الثانوية العامة (25)
طلاب الثانوية العامة (26)
طلاب الثانوية العامة (26)
طلاب الثانوية العامة (28)
طلاب الثانوية العامة (28)

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