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ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بشأن امتحانات الجيولوجيا وعلم النفس والجبر بأسيوط (بث مباشر)

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة بأسيوط، فيتو

أدى 28 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة بمحافظة أسيوط اليوم امتحانات  علم النفس والجيولوجيا والجبر في 79 لجنة موزعة على مراكز أسيوط، وسط إجراءات أمنية مشددة في ماراثون الامتحانات للمواد المضافة للمجموع.

ردود أفعال طلاب الثانوية العامة عقب الخروج من اللجان باسيوط

ورصدت فيتو ردود أفعال الطلاب عقب الخروج من اللجنة وتعقيبهم على امتحانات علم النفس والجولوجيا والرياضة البحتة.
وأكد طلاب الادبي سهولة امتحان علم النفس وان معظم الأسئلة من الملازم. 

آراء طلاب الثانوية العامة في امتحانات اليوم بأسيوط 


وعبر عدد من الطلاب عن استيائهم من صعوبة امتحان الجيولوجيا وخاصة الأسئلة الأولى.

وقال احد الطلاب أن أسئلة الجيولوجيا جاءت كثيرة وتحتاج لوقت كافي لافتا إلى أن إجراءات  التفتيش استغرقت نصف الوقت.

 

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من جانبه أوضح محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام بلغ 28132 طالب وطالبة موزعين على 79 لجنة، بالإضافة إلى لجنة مدرسة المتفوقين "stem" منهم 19056 طالب وطالبة علمي علوم، و1576 طالب وطالبة علمي رياضة، و7500 طالب وطالبة أدبي كما يبغ عدد المنتدبين على لجان السير 6259 ملاحظ و1247 مقدر درجات، وعدد الاستراحات للمراقبين 23 استراحة موزعة على كافة مراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى إنه تم تجهيز استراحات رؤساء اللجان والملاحظين لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات حيث تم توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة السادة المنتدبين والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ 24 ساعة بالاستراحات لحل أيه مشكلة قد تطرأ بالإضافة إلى تجهيز عرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية.

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