طلاب الثانوية العامة بالجيزة عن علم النفس: الامتحان سهل ويتقفل (فيديو)

امتحانات الثانوية العامة 2024، شهدت لجان محافظة الجيزة فرحة كبير من طلاب الثانوية العامة من الشعبة الأدبية عقب امتحان علم النفس، نظرًا لسهولته التي أكد عليها الطلاب.

وقالت إحدى طالبات الثانوية العامة لـ “فيتو”: “كان كويس بس كان في كذا سؤال محتاجين تفكير، وكان محتاج الطالب ياخد باله كويس من الكلام لأن كان في أسئلة لفة”.

بينما أكد طالب آخر أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، مضيفًا: “امتحان ثانوية عامة لازم يكون فيه أسئلة لفة بس في المجمل كان كويس.. ورقة المفاهيم ساعدتنا في المقالي والاختياري”.

وأضاف آخر: “كان حلو.. سؤالين تلاتة بس كانوا محتاجين تفكير، ولكن الامتحان سهل ويتقفل عادي”.

وأوضح طالب آخر أن امتحان مادة علم النفس للشعبة الأدبية كان في مستوى الطالب المتوسط ولكن يحتاج إلى تفكير، مؤكدًا أنه كان به 3 أو 4 اسئلة للمستويات العليا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وفيما يلي ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب جميع الشعب:

الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس

السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل

الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة

السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان الإحصائيات بأعداد المشاركين في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2024.

امتحانات شهادة الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024، وصل إلى 745086 طالبًا وطالبة، في 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وصل إلى ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل لـ 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل إلى 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية إلى 84 مركزًا.

لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة

وكشفت وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية لـ 81 طالبًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية لـ 38 طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين لـ 255 طالبًا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين لـ 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ 1646 طالبًا.