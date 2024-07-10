المقاومة العراقية تستهدف محطة إسرائيلية لتوليد الطاقة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إنها استهدفت بالمسيرات محطة أوروت رابين الإسرائيلية لتوليد الطاقة بأراضي الفلسطينية المحتلة.

عمليات المقاومة العراقية ضد إسرائيل

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن عشرات الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات مسيّرة على القوات الأمريكية في العراق وسوريا وعلى أهداف في إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ويوم الإثنين الماضي أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" ضرب هدف إسرائيلي حيوي في إيلات "أم الرشراش