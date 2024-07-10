عندما يجتمع عباقرة التلاوة، خريطة التلاوات المجودة اليوم الأربعاء إذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء الموافق 4 شهر محرم، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وننشر الخريطة الكاملة للتلاوات المرتلة المقرر إذاعتها الأربعاء ومواعيد بثها:

وتستهل خريطة التلاوات تلاوات القرآن المجود فى تمام الساعة الـ40: 6 (ص) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الرعد 5ق.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة هود 30ق.



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة لقمان 30 ق.



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمد الصيفى وماتيسرمن سورة النساء 15 ق.



55: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ عزت السيد راشد وما تيسر من سورة الدخان 15ق.



19: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة مريم 23 ق.



05: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبدالعزيز حربى وما تيسر من سورة يوسف 30ق.



20: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ عواد على سليمان وماتيسر من سورة الواقعة 30ق.



00: 15 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة النجم 15ق.



56: 15 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ حمزة مغازى وماتيسر من سورتى الزمر/ غافر 15ق.



14: 16 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة هود 15ق.



18:38 (قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة القصص 35ق.



19:18 (قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورتى الحجر/ النحل 23ق.



21:07( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة الصافات 30ق.



21:36( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة البقرة 9ق.



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سور الأحزاب/ البينة / قريش 42ق.



24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد أحمد بسيونى وما تيسر من سورة فاطر 45ق.



01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد غازى وما تيسر من سورة آل عمران 15ق.



02:55(بعد منتصف الليل) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سور الفجر/ البلد/ الشمس/ الضحى 30ق.