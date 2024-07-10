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ثقافة وفنون

عندما يجتمع عباقرة التلاوة، خريطة التلاوات المجودة اليوم الأربعاء إذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم، فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء الموافق 4 شهر محرم، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وننشر الخريطة الكاملة للتلاوات المرتلة المقرر إذاعتها الأربعاء ومواعيد بثها: 

وتستهل خريطة التلاوات تلاوات القرآن المجود فى تمام الساعة الـ40: 6 (ص) تلاوة للشيخ  أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الرعد  5ق.


00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة هود 30ق.


00: 8 (ص)تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة لقمان   30 ق.


44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمد الصيفى وماتيسرمن سورة النساء  15 ق.


55: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  عزت السيد راشد وما تيسر من سورة الدخان  15ق.


19: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة مريم 23 ق.


05: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  عبدالعزيز حربى وما تيسر من سورة يوسف  30ق.


20: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  عواد على سليمان  وماتيسر من سورة الواقعة  30ق.


00: 15 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  حمدى الزامل  وما تيسر من سورة النجم 15ق.


56: 15 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  حمزة مغازى  وماتيسر من سورتى الزمر/ غافر 15ق.

 
14: 16 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة هود 15ق.


18:38 (قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ  محمود على البنا وما تيسر من سورة القصص 35ق.


19:18 (قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ  محمد بدر حسين وما تيسر من سورتى الحجر/ النحل  23ق.

 
21:07( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ  عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة الصافات  30ق.


21:36( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  الشحات محمد أنور  وما تيسر من سورة البقرة 9ق.


15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سور الأحزاب/ البينة / قريش  42ق.


24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ  محمد أحمد بسيونى وما تيسر من سورة فاطر 45ق.


01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد غازى وما تيسر من سورة آل عمران   15ق.


02:55(بعد منتصف الليل) للشيخ  مصطفى إسماعيل وما تيسر من سور الفجر/ البلد/ الشمس/ الضحى 30ق.

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