ضبط مسجل خطر بحوزته كيلو حشيش و100 جرام شابو وسلاح ناري بالأقصر

ألقت مباحث الأقصر القبض على مسجل خطر فئة «أ» وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، والذي سبق اتهامه فى عدة قضايا أبرزها سرقة بالإكراه وسلاح ومخدرات وشروع في قتل.

مسجل فئة أ مخدرات

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، إخطار من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة يدعى «ح.ح.م» 55 عاما، عاطل، مقيم بناحية الساحة الرضوانية بدائرة مركز الأقصر «البياضية»، وله محل إقامة أخرى بالكرنك القديم بدائرة بندر الأقصر.

مباحث البياضية

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات نجح ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البياضية في إلقاء القبض على العنصر الإجرامي وبحوزته كيلوجرام من جوهر الحشيش المخدر، و100 جرام شابو، وسلاح ناري طبنجة أجنبية الصنع، ومبلغ مالي.

وبمواجهة العنصر الإجرامي أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بها، والسلاح الناري بهدف الدفاع عن النفس لممارسة نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.