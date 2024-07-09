مباحث الأقصر تضبط عنصرا إجراميا بحوزته 2 كيلو بانجو وبندقية خرطوش

نجحت مباحث الأقصر في إلقاء القبض على عنصر إجرامي شقي بدائرة القرنة بالبر الغربي والسابق اتهامه في قضايا مخدرات، مشاجرة وضرب، إتلاف، خيانة أمانة.

تاجر مخدرات بالأقصر

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر بضبط العنصر الإجرامي «ع.أف» 48 عامًا، بدون عمل ومقيم الضبعية دائرة مركز القرنة.

مباحث القرنة

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط وحدة مباحث القرنة من ضبط العنصر الإجرامي الشقي وبحوزته بندقية خرطوش محلية الصنع، عدد 2 طلقه خرطوش، كمية من البانجو المخدر وزنت 2 كيلوجرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.

الاتجار بالمواد المخدرة

وبمواجهته العنصر الإجرامي بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازة المخدرات بهدف الاتجار بها، والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس لمواصلة نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.