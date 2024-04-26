إيمينيم يصدر ألبوما جديدا خلال الصيف

إيمينيم ، أعلن أسطورة الراب، المغني إيمينيم، عن إصداره ألبوم جديد، خلال صيف ٢٠٢٤.

وقال المغني الشهير، إن الألبوم الجديد، سيحمل عنوان The Death of Slim Shady، فيما لم يكشف إيمينيم عن أي تفاصيل أخري.

إيمينيم يمنع المرشح الرئاسي الأمريكي فيفيك راماسوامي من استخدام أغانيه

في سياق متصل، كشف تقرير لموقع TMZ، أن مغني الراب الشهير ايمينيم، أرسل خطابا رسميا، إلى محامي حملة المرشح الرئاسي الجمهوري فيفيك راماسوامي، يطالبه فيه من التوقف عن استخدام موسيقاه في حملته الانتخابية.

إيمينيم ومرشح الانتخابات الأمريكية

وأوضح إيمينيم في الخطاب، الذي أرسله لمرشح الانتخابات الرئاسية فيفيك راماسوامي، اعتراضه على استخدام أغانيه، خلال المؤتمرات الانتخابية التي يقيمها المرشح الرئاسي.

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وكان مقطع فيديو للمرشح الرئاسي، انتشر عبر الإنترنت يظهر استخدامه لموسيقى الرابر إيمينيم، وبالتحديد أغنية “Lose Yourself” في حدث سياسي في ولاية أيوا الأمريكية.

إيمينيم يهاجم الجيل الجديد للراب

فيما هاجم الرابر الشهير، الجيل الجديد لمغني الراب، بعد سؤاله عن رأيه، في مغنيين الراب الحاليين علي الساحة الغنائية، وقال إيمينيم في تصريحات صحفية جديدة، “الجيل الجديد لا يفهم بالراب.. وعليهم أن يصمتوا”.

إدمان أسطورة الراب إيمينيم

وأجرى أسطورة الراب المغني إيمينيم، مؤخرًا حوارًا فريدًا من نوعه مع مجلة XXL، تحدث فيه عن مرحلة إدمانه للمخدرات، والمشروبات الكحولية وكيف ساءت حالته الصحية والذهنية بسبب الإدمان.

وأوضح المغني إيمينيم، خلال حواره، بأنه نجح في فترة من تقليل تعاطي المخدرات قائلًا: "لقد استطعت أن أخفف من تعاطي المخدرات، وإخفاء ذلك عن الناس لفترة طويلة ولكن الحالة بدأت تسوء بشكل سريع وفقدت السيطرة وفي ذلك الوقت كانت هناك عداوة بين الرابر الشهير فيفتي سنت وجا رول، وكنا نقوم “أنا وفيفتي سينت” بإصدار ديس تراكات كل مرة معًا ضده، إلى أن بدأت أشعر بالتعب الشديد بين فترة ألبوم Marshall Mathers LP، وعندما كنت أعمل على ألبوم Encore، حينها كنت أتعاطى شتى أنواع المخدرات (الفيكودين، ڤاليوم)، بالإضافة للمشروبات الكحولية".

واستطرد إيمينيم حديثه خلال الحوار موضحًا: "اختفيت من عالم الموسيقى لفترة قصيرة، بعد ذلك ولم أشرح لماذا، حينها اكتشفت بأنني بدأت أفقد السيطرة كليًّا، عندما قمنا أنا وفيفتي سنت، وفرقته جي يونيت بأداء أغنية “You Don’t Know” في عرض صغير للجمهور.. وقمنا بعدها بإجراء مقابلة تلفزيونية كارثية بعد العرض مباشرة.

وبدأت خلال المقابلة علامات التعب والإرهاق وعدم الاتزان تظهر واضحة على ملامحي، وكان المذيع يتحدث إليَّ، ولم أتمكن من فهم ما يقوله، وهنا هرع صديقي فيفتي سنت لإنقاذ الموقف، فقام بتغطيته علي حالتي وأجاب عن جميع الأسئلة التي وجهت لي ولم أرد عليها".

واحتفل النجم الأمريكي الشهير إيمينيم مؤخرًا بمرور ١٥ سنة، على تعافيه من إدمان الخمر والإقلاع عنه بشكل نهائي.