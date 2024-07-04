الخميس 04 يوليو 2024
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محافظات

محافظ البحيرة: خطة عمل محددة الأهداف لحل مشكلات الطرق (فيديو)

محافظ البحيرة الجديد
محافظ البحيرة الجديد بمؤتمر صحفي،فيتو

 أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، في أولى تصريحاتها عقب بدء أعمالها بديوان عام المحافظة، اهتمامها بالمتابعة وتلاحظ استقبال عدة شكاوى من المواطنين، علي حالة الطرق على مستوى مراكز المحافظة. 

استجابة سريعة لشكاوي المواطنين عن مشاكل الطرق

 وأشارت محافظ البحيرة الجديد خلال مؤتمر صحفي بديوان عامة المحافظة، إلى أنه سيكون هناك استجابة سريعة لشكاوي المواطنين ووضع خطة عمل بتحديد تلك الطرق، ورفعها على خريطة محدثة ليتم وضع معايير تقييم لكل طريق باحتياجاته، وآلية التواصل مع الجهات المختصة.

محافظ البحيرة تعقد اجتماع مع العاملين  للديوان العام

وأضافت الدكتورة جاكلين عازر، أنه تم عقد اجتماع مع العاملين  بالديوان العام، والاتفاق علي قيام كل إدارة بالديوان بوضع خطة أعمال لاحتياجاتها، والتحديات التي تواجهها ليتم عقد اجتماع مخصص، مع كل إدارة للوقوف علي مشاكل المواطنين واحتياجاتهم، مؤكدة علي فتح كافة قنوات التواصل مع المواطنين لمعرفة شكواهم.

 

 

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البحيرة الدكتورة جاكلين عازر المواطنين مستوي مراكز الطرق

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