إزالة عدد من مخالفات البناء بالشروق 

صرح المهندس محمد عبدالمقصود "رئيس جهاز مدينة الشروق" بأن لجنة إزالة المبانى المخالفة تمكنت من إزالة دور مخالف بأحد العقارات السكنية بالحى الثالث شرق بالمدينهة، وذلك لقيام صاحبه بزيادة النسبة البنائية بالسطح بالمخالفة للاشتراطات بغرض تحويله إلى وحدة سكنية، وتمثلت الإزالة فى هدم السقف الخرسانى الخارج عن النسبة القانونية.

كما قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقار وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.

وأهاب رئيس الجهاز بأصحاب قطع الأراضى الالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقًا للتراخيص حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.



وأكد على عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصًا على الواجهه الحضارية لمدينة الشروق.