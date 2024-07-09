الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

إزالة عدد من مخالفات البناء بالشروق 

إزالة مخالفات
إزالة مخالفات

صرح المهندس محمد عبدالمقصود "رئيس جهاز مدينة الشروق" بأن لجنة إزالة المبانى المخالفة تمكنت من إزالة دور مخالف بأحد العقارات السكنية بالحى الثالث شرق بالمدينهة، وذلك لقيام صاحبه بزيادة النسبة البنائية بالسطح بالمخالفة للاشتراطات بغرض تحويله إلى وحدة سكنية، وتمثلت الإزالة فى هدم السقف الخرسانى الخارج عن النسبة القانونية.

كما قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقار وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.  

وأهاب رئيس الجهاز بأصحاب قطع الأراضى الالتزام  بالشروط البنائية  وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقًا للتراخيص حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.


وأكد على عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصًا على الواجهه الحضارية لمدينة الشروق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جهاز مدينة الشروق رئيس جهاز مدينة الشروق مدينة الشروق محمد عبدالمقصود

الأكثر قراءة

كهرباء الإسكندرية تكشف حقيقة وقف خطة تخفيف الأحمال

صندوق النقد يستبعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر لعدم استيفاء الشروط

ترافيس موتيابا يعتنق الإسلام ويغير اسمه لـ جمال

قيادات وفدية تطالب عبد السند يمامة بالرحيل بسبب صفقة الآثار

الكهرباء تحسم الجدل بشأن وقف تخفيف الأحمال اليوم وتحريك الأسعار (فيديو)

مدبولي: بعض الموظفين يعطلون تنفيذ قرارات مجلس الوزراء

قابلني لو عندك وحدة تعرف تبيعها بربع الثمن، خبير اقتصادي يحذر من الفقاعة العقارية

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

منوعات

المزيد

مصرع سائح تحت أقدام فيل في جنوب إفريقيا

عادات استحمام غريبة يمارسها الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة

الدنيا حظوظ، عجوز أمريكية تأخرت طائرتها ففازت بـ5 ملايين دولار (صورة)

تصميم أول نموذج لفأر مزود بجهاز مناعة بشري يشبه الإنسان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البلطي يتراجع 10 جنيهات، أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

موقف شهادة وزير التعليم.. تصريحات مهمة لرئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لا تحزن إن الله معنا، الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة (صور)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الفرق بين عامة أهل الإيمان وخاصته (فيديو)

آيتا الليل والنهار، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 44 بسورة النور (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية