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محافظ دمياط يستقبل مدير الأمن بمكتبه اليوم ويتلقى التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه

محافظ دمياط ومدير
محافظ دمياط ومدير الامن،فيتو

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مساء اليوم بمكتبه، اللواء حسام توفيق مساعد وزير الداخلية- مدير أمن دمياط..

حيث قدم مدير الأمن التهنئة إلى الدكتور أيمن الشهابى،  بمناسبة توليه مهام منصب محافظ دمياط،  ومرحبا بالتعاون والتنسيق والتكامل بين المحافظة ومديرية الأمن من أجل مصلحة المواطن.

كما بحث معه بعض الملفات الأمنية الخاصة بمحافظة دمياط مثل التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وتأمين الأماكن الحيوية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، ناقش محافظ دمياط ومدير الأمن عدد من ملفات التعاون بين الجانبين،  لدعم كافة مجالات العمل، حيث أكد الدكتور أيمن الشهابى عن تقديره لجهود وزارة الداخلية فى تحقيق الأمن وتأمين المنشآت الحيوية وخدمة المواطنين،  مؤكدًا حرصه على تحقيق التعاون المستمر لاستكمال مسيرة التنمية وتقديم كافة الخدمات لأبناء المحافظة..

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